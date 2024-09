Schnee- und Regenwarnung für Tirol: Wetterexperten schlagen Alarm

Die GeoSphere Austria hat für Tirol eine Wetterwarnung der Stufe „Orange“ (3 von 4) herausgegeben. Ab heute Nacht bis Sonntag wird es in zwei Phasen zu intensiven Niederschlägen kommen.



Erste Phase: Mittwoch bis Freitag

Osttirol und das hintere Zillertal bis zur Brennerregion sind ab heute Nacht bis Freitagvormittag besonders betroffen. Es wird starker Regen erwartet, und die Schneefallgrenze sinkt auf 1.200 bis 1.500 Meter.



Zweite Phase: Freitag bis Sonntag

In einer zweiten Phase von Freitagvormittag bis Sonntagnacht ist nach aktuellen Prognosen mit intensiven Niederschlägen im Nordtiroler Unterland – Bereich Kufstein, Kössen, Gerlos bis Jenbach-Achenseeregion – zu rechnen. Prognostiziert werden punktuell bis zu 150 Liter Niederschlag pro Quadratmeter.



Vorsicht auf den Straßen

Elmar Rizzoli, Leiter des Krisenmanagements, warnt vor gefährlichen Straßenverhältnissen. Es kann zu Aquaplaning und glatten Straßen in höheren Lagen kommen. Zudem könnten Flüsse über die Ufer treten, und es besteht das Risiko von Muren. Bäume könnten durch den Schnee umstürzen und Verkehrswege blockieren.



Handlungsempfehlungen:

- Passen Sie Ihre Fahrweise den Verhältnissen an.

- Rechnen Sie mit Verzögerungen im Verkehr.

- Schließen Sie Fenster und Türen.

- Halten Sie sich an die Anweisungen der Behörden.



Bleiben Sie vorsichtig und meiden Sie gefährliche Gebiete, besonders in der Nähe von Flüssen und Bäumen! KA

Bild: Eberhard Grossgasteiger/Pexels