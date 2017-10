„Schlüsselübergabe“ an der PTS

Die Polytechnische Schule in St. Johann hat eine neue Direktorin: Katrin Winkler übernahm mit 1. September die Leitung von Johann Edenhauser.



St. Johann | Edenhauser und Winkler sind gleichermaßen überzeugt, dass das Image der Polytechnischen Schulen deutlich unter ihrem Wert liegt. Ein wertvolles Angebot ist unter anderem die Berufsorientierung, denn: „Bis zu 50 Prozent der Schüler ändern in dieser Phase den Berufswunsch, den sie noch in der vorherigen Schule hatten“, führt Edenhauser an. Zudem diene die Polytechnische Schule nicht selten als Sprungbrett: „10 Prozent besuchen anschließend eine weitere Schule“, ergänzt der scheidende Direktor. Für die Wirtschaft ist die PTS ebenfalls ein wertvoller Partner, viele Erstkontakte werden über die Schule angeknüpft, „die Vermittlung von Lehrstellen ist ein Leichtes“, betont Edenhauser.



Vorzüge, die sich allerdings in der Bevölkerung, vor allem bei den Eltern, noch nicht herumgesprochen haben. „Wir verspüren den Zug zur höheren Schule“, bestätigt auch Landesrätin Beate Palfrader im Rahmen der feierlichen Begrüßung der neuen Direktorin. Winkler und Edenhauser plädierten einhellig dafür, dass es in der Gesellschaft ein stärkeres „Bekenntnis für die Facharbeiter“ geben soll.



Derzeit gibt es über 80 Schüler in vier Klassen an der PTS, zehn Lehrpersonen sind an der Bildungseinrichtung tätig. Johann Edenhauser geht nach 40 Jahren an der PTS in Pension, neun Jahre davon war er als Direktor tätig. Katrin Winkler übernimmt nach 14 Dienstjahren die Leitung der Polytechnischen Schule St. Johann.



Die Schule bietet Ausbildung in sieben Fachbereichen an (Tourismus, Handel & Büro, Dienstleistung, Metall, Elektro, Holz, Bau). Infos: pts.pegan.at. Elisabeth Galehr



Bild: Katrin Winkler (2.v.l.) übernimmt das Direktorenamt von Johann Edenhauser (l.). LRin Beate Palfrader und Bgm. Stefan Seiwald gratulierten. Foto: Galehr