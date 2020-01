Schlittenhundecamp muss warten

Aufgrund der Schneelage und der prognostizierten Temperaturen wird die erste Woche des Schlittenhundecamps am Pillersee gestrichen. Die endgültige Entscheidung für den Start in ein verkürztes Camp fällt am 16. Jänner.

Weitere Informationen zum Trans-Pillersee Schlittenhundecamp finden Sie auch unter www.pillerseetal.at

Foto: WMP