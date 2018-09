Schlager macht Spaß! - KLUBBB3 in den Bergen

So viel Spaß hatten die KLUBBB3-Freunde Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff noch nie in einer TV-Show: Denn in der neuen Sendung SCHLAGER MACHT SPASS - KLUBBB3 IN DEN BERGEN wird die internationale Schlagerband überrascht - von Andy Borg, Michelle, Ben Zucker, Beatrice Egli, Thomas Anders und vielen weiteren Stars! Florian Silbereisen: "Wir wissen überhaupt noch nicht, was auf uns zukommt! Wir freuen uns auf viele lustige Erlebnisse - und natürlich auf ganz, ganz viele Schlager!"

Zu sehen ist das ganze am Freitag, 14. September, ab 20.15 Uhr auf MDR.