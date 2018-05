Schlafen Sie eigentlich gut?

Man kann nicht einschlafen oder wacht regelmäßig wieder auf. Am Morgen fühlt man sich wie gerädert. „Viele Menschen schlafen nicht mehr gut. Es ist eine Art Erscheinung unserer Zeit, die mit extremen Anforderungen und Belastungen einhergeht. Besonders häufig sind pflichtbewusste und leistungsstarke Menschen von Schlafstörungen betroffen“, erklärt Barbara Haid, Vorsitzende des Tiroler Landesverbandes für Psychotherapie, im Rahmen eines Pressegespräches in Kirchberg.

Bild: Barbara Haid, Vorsitzende des Tiroler Landesverbandes für Psychotherapie (li.) und Bezirkstherapeutin Maria Erler. Foto: Monitzer