Schlägerei vor einem Lokal in Westendorf

Westendorf | Am 3. Jännner kamm es gegen 21.15 Uhr vor einem Lokal in Westendorf zu einer Auseinandersetzung zwischen einer dreiköpfigen Urlaubergruppe aus Österreich und einer holländischen Urlaubergruppe mit ca 4-5 Personen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung schlug ein bisher unbekannter Holländer einen 20-jährigen Österreicher mit einem Faustschlag bewusstlos. Die übrigen Holländer wollten in der Folge auf den am Boden liegenden Österreicher losgehen. Als ein Begleiter (20) des am Boden liegenden Österreichers sich schützend vor den Bewusstlosen stellte, wurde er von den Holländern mit Schlägen attackiert. Erst als die Holländer sahen, dass ein Mann bewusstlos am Boden lag, flüchteten sie.

Die beiden 20-jährigen wurden unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das BKH Kufstein eingeliefert. Die Ermittlungen zur Ausforschung der Täter sind im Gange, teilt die Polizei mit.