Schiunfall in St. Johann i.T.

St. Johann in Tirol | Am 6. Februar 2019, gegen 10:50 Uhr kam es im Schigebiet St. Johann i.T., im Bereich der Eichenhofabfahrt II zwischen einem 66-jährigen niederländischen Schifahrer und einer 70-jährigen deutschen Schifahrerin zu einem Zusammenstoß. Dabei zog sich der Mann eine Oberarmfraktur und die Frau einen Schlüsselbeinbruch zu.

Sie wurden von der Pistenrettung geborgen und mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann i.T. eingeliefert.

PI Erpfendorf - Tel. 059133/7201