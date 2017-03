Schilderwald wird durchforstet

Im Laufe der nächsten Monate wird das gesamte Verkehrssystem in Kirchdorf überprüft. Vergangene Woche gab der Gemeinderat grünes Licht zur Beauftragung von Experten, die die Straßen der Gemeinde genau unter die Lupe nehmen.



Kirchdorf | „Wie sicher sind Kirchdorfs Straßen?“ Dieser Frage werden in den nächsten Monaten die Experten des Ingenieurbüros für Verkehrswesen Huter - Hirschhuber OG in der Kaisergemeinde nachgehen. Der Gemeinderat segnete in der vergangenen Woche den Auftrag ab. „Die Idee, ein solches Verkehrskonzept zu erstellen gibt es ja schon länger“, erklärt Bürgermeister Gerhard Obermüller. Bereits in der letzten Gemeinderatsperiode wurde darüber diskutiert, der damalige Gemeinderat konnte sich jedoch nicht zu einem Beschluss durchringen.



Juristische Fragen



Bürgermeister Gerhard Obermüller nahm daher jetzt die Idee wieder auf: „Wir wollen wissen, ob die Verkehrszeichen auch alle richtig verordnet sind und ob die Kreuzungen, die wir in der Gemeinde haben, auch den heutigen Sicherheitsanforderungen entsprechen“, informiert Obermüller. Auch für den für Sicherheitsfragen zuständigen Gemeindevorstand Josef Wörgötter ist die Erstellung eines solchen Verkehrskonzeptes mehr als wichtig. Es gehe hier ja auch um juristische Fragen, nach Unfällen etwa. „Gerade bei den Verkehrszeichen ist es uns wichtig zu wissen, ob sie überhaupt Sinn machen“, betonen die beiden Gemeindepolitiker. Gerade in der heutigen Zeit sei das wichtig, auch wenn es in der Gemeinde bisher noch keinen Anlassfall gab. Er wisse aber von Fällen in anderen Gemeinden. Rund 2.000 Euro werden in einer ersten Überprüfungsphase in das Konzept investiert. Vorerst werde nur der Schilderwald in Kirchdorf durchforstet, in weiterer Folge sollen dann aber auch in Erpfendorf und Gasteig die Straßen überprüft werden. Margret Klausner