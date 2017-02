„Scheinihans“ rund um die Uhr

Seit Freitag, 17. Februar, ist St. Johann um eine Besonderheit reicher. „Scheinihans – der Gutscheinautomat“ hat das Foyer der Raiffeisenkasse bezogen und ermöglicht Gutscheinkauf rund um die Uhr.



St. Johann | „Bisher war der St. Johanner Einkaufsgutschein bei allen St. Johanner Banken sowie bei Tabak Gurschler und Tabaktrafik Huter erhältlich. Unser Ziel ist es, den Gutscheinkauf so komfortabel wie möglich zu gestalten. Deshalb gibt es die Einkaufsgutscheine seit kurzem auch im Onlineshop stjohann.shop.tirol sowie bei Scheinihans. Der Gutscheinautomat gibt auch Kurzentschlossenen die Möglichkeit, die beliebte Geschenkidee zu besorgen – ohne auf Öffnungszeiten Rücksicht nehmen zu müssen“, erklärt Ortsmarketing GF Marije Moors die Idee hinter „Scheinihans“.



Erfolgsprojekt Einkaufsgutschein



Am 17. November 2008 kam es zu einer Neuauflage der „St. Johanner Einkaufsgutscheine“. Die Entwicklung des Projektes übertraf alle Erwartungen. Mittlerweile sind die Gutscheine in fast 170 St. Johanner Betrieben unterschiedlicher Branchen einlösbar. Vom Lebensmitteleinkauf über Mode und Schmuck bis hin zur Autoreparatur – für all das und vieles mehr kann mit Einkaufsgutscheinen bezahlt werden. Jahr für Jahr konnten Zuwächse beim Gutscheinverkauf verzeichnet werden. 2015 lag der Umsatz erstmals über 400.000 Euro. Im vergangenen Jahr konnte dieser Wert noch um 20 % gesteigert werden.



„Was uns besonders freut ist die Tatsache, dass jeder Euro im Ort bleibt und heimische Betriebe fördert. Daher möchte ich mich – stellvertretend für die St. Johanner Wirtschaft – ganz herzlich bei allen privaten und Firmenkunden für die Unterstützung bedanken. Die Projektentwicklung zeigt auch, wie attraktiv St. Johann als Einkaufsort ist. Daher sind St. Johanner Einkaufsgutscheine für jeden das passende Geschenk“, weist Wirtschafsforum-Obfrau Angelika Schmied-Hofinger auf zusätzliche positive Aspekte des Projektes hin.

Bild: Prokurist Andreas Widauer, Ortsmarketing GF Marije Moors und Wirtschaftsforum-Obfrau Angelika Schmied-Hofinger testen Scheinihans im Foyer der Raiffeisenbank in St. Johann. Foto: Ortsmarketing