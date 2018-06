Schauübungen und Präsentationen

Am 9. Juni drehte sich rund um das Rote Kreuz St. Johann alles um die Einsatzorganisationen der Marktgemeinde. Gemeinsam mit Bergrettung, Feuerwehr, Polizei, ÖAMTC und Bundesheer wurde die Arbeit der jeweiligen Organisation nähergebracht.



St. Johann | Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stand die Vorstellung und Präsentation der Einsatzorganisationen Rotes Kreuz, Polizei, Bergrettung, Feuerwehr, ÖAMTC und Bundesheer, ob das bei der Besichtigung eines Rettungsautos, beim Ausprobieren der Schutzausrüstung der Polizei oder beim Überschlagssimulator des ÖAMTCs war.

„Die Zusammenarbeit der einzelnen Blaulichtorganisationen ist wichtiger denn je. Gerade im Sommer mit erhöhtem Einsatzaufkommen zu Verkehrsunfällen, etc. möchten wir der Bevölkerung die Tätigkeiten der einzelnen Organisationen näherbringen. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei den Partnerorganisationen bedanken“, so der Ortsstellenleiter des Roten Kreuzes St. Johann, Roman Leitner.



Mit über 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roten Kreuzes wurden die Stationen sowie die Fahrzeuge präsentiert. Ein besonderes Highlight war die Schauübung mit einem simulierten Verkehrsunfall. Bereits jetzt wird schon für den nächsten Blaulichttag im kommenden Jahr geplant.



Das Rote Kreuz ist ständig auf der Suche nach neuen Mitgliedern für die verschiedenen und vielfältigen Tätigkeitsbereiche des Roten Kreuzes. Fotos: Einsatzreport Tirol