„Schatz, ich brauche deine Niere!“

Bereits zum 23. Mal geht beim Kitzbüheler Sommertheater der Vorhang auf: In „Die Niere“ wird ein Thema aufgegriffen, das nicht nur an die Niere, sondern auch ans Herz geht.



Kitzbühel | In seiner 23. Saison hat das Kitzbüheler Sommertheater ...