Schäden durch Föhnsturm

Der Föhnsturm am Samstag richtete auch im Bezirk Schäden an. In Kitzbühel wurden zwei, in Kirchdorf ein Dach abgedeckt. Beschädigt wurde auch das Schneedepot am Hahnenkamm.



Kitzbühel | Eine heftige Windböe hob am Samstag das Blechdach eines Bauernhaues am Aschbachweg an. Die angerückte Stadtfeuerwehr konnte das Blechdach an seine ursprüngliche Lage zurückbringen und entsprechend sichern.

Noch während der Arbeiten am Bauernhof wurde die Feuerwehr Kitzbühel von der Leitstelle Tirol zu einem weiteren abgedeckten Dach am Lutzenberg alarmiert. Bei der Lage­erkundung wurde aufgrund der Größe des Daches, einer Solar­anlage und eines herabzustürzen drohenden Kamins vom Einsatzleiter ein Spezialkran angefordert. Der Kamin und das aufgedrehte Blechdach wurden mit mehreren Trennschleifern geteilt und mit dem Kran vom Dach gehoben.



Kirchdorf | Die starken Windböen deckten auch im Kirchdorfer Ortsteil Gasteig das Blechdach eines Wohnhauses ab. Die alarmierten Feuerwehren von Kirchdorf, Erpfendorf und St. Johann führten die Sicherungsmaßnahmen durch.

Kitzbühel | Vom Föhnsturm in Mitleidenschaft gezogen wurde auch das Schneedepot an der Walde-Bergstation. Ein Teil der Thermoplanen wurde beschädigt, ebenso Isolierplatten. „Das Schneedepot wird nun zehn Tage früher als geplant komplett abgedeckt. Dadurch verlieren wir bis zu vier Prozent mehr Schnee, wenn die Temperaturen jedoch passen und die Nächte klar sind, ist der zusätzliche Schneeverlust geringer“, beschreibt BAG-Vorstandsvorsitzender Anton Burger die Situation. Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Elisabeth M. Pöll

Bilder: Zwei Mal wurde die Stadtfeuerwehr Kitzbühel gerufen, um bei angehobenen Dächern zu helfen. Foto: FF Kitzbühel

Auch in Kirchdorf wurde ein Hausdach angehoben. Foto: ZOOM.Tirol