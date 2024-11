Saustall bejubelt Staatsmeistertitel

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte des BC Saustall Fieberbrunn geht der Staatsmeistertitel an einen Spieler aus den eigenen Reihen.



Fieberbrunn | Die diesjährigen Staatsmeisterschaften im Poolbillard fanden in der Europahalle in Mödling statt. An sechs Wettbewerbstagen wurden in den unterschiedlichen Altersklassen die Medaillen im 8-, 9- und 10-Ball sowie im 14+1 endlos ausgespielt.



Bereits im Startbewerb, dem 8-Ball, durfte sich der Billardclub Saustall Fieberbrunn über die erste Bronzemedaille durch Marion Winkler bei den Damen freuen. Sie musste sich im Halbfinale knapp der Kärntnerin Anna Riegler mit 4:5 geschlagen geben. Andrea Bachler (Mädchen) und Yannik Putzer (U15 Klasse) durften über Silber jubeln.



Bronze für Musil und Bachler im 9-Ball

Im 9-Ball der allgemeinen Klasse konnte Tobias Musil die Bronzemedaille erringen. Er konnte zunächst gegen den mehrfachen Staatsmeister Georg Höberl aus Kärnten einen 7:2 Rückstand in einen 8:7 Sieg ummünzen. Im Halbfinale war dann aber gegen den starken Wiener Vincent Gomez mit 6:8 Endstation. Andrea Bachler holte im Mädchen-Bewerb Bronze.



Zweimal Silber für Marion Winkler

Im 14+1 endlos besiegte Marion Winkler im Halbfinale ihre Kollegin aus dem Tiroler Landeskader, Sarah Kapeller. Im Finale musste sie sich der oftmaligen Staatsmeisterin Marion Dressel mit 50:32 geschlagen geben, der Jubel über die Silbermedaille war dennoch groß. Wenig später durfte sie auch im 10-Ball der Damen über Platz zwei jubeln.



Erste Goldmedaille für Saustaller durch Schober

Für das Highlight bei den Staatsmeisterschaften sorgte Clemens Schober. Der „Nuaracher“ konnte die erste Goldmedaille für den BC Saustall Fieberbrunn in der Allgemeinen Klasse erringen. Mit zwei an Spannung nicht zu überbietenden 7:6 Siegen in Halbfinale und Finale, in denen er jeweils einen Rückstand aufholen musste, krönte er seine bisherige Spielerkarriere mit dem Staatsmeistertitel im 10-Ball.



Mit der ersten Goldmedaille in der allgemeinen Klasse und insgesamt drei Silber- und Bronzemedaillen ging die bisher erfolgreichste Staatsmeisterschaft für den Billardclub Saustall Fieberbrunn zu Ende. KA



Bild: Clemens Schober (2.v.l.) feierte mit dem Staatsmeistertitel den größten Erfolg seiner Karriere. Ebenfalls am Stockerl: Michael Wich aus Salzburg (1.v.l.), Georg Höberl aus Kärtnten (2.v.r.) und René Sommeregger aus Tirol (1.v.r.). Foto: BC Saustall