„Saure Zipfl“: Würstl waren der Renner in Aschau

„Blitz‘n für den guten Zweck“ lautet seit 2009 an jedem Hahnenkamm-Freitag die Devise für die „Saure-Zipfl-Party“ im Café Hochland.



Kirchberg, Aschau | Das Aschauer Pendant zur berühmten Weißwurstparty in Going ist unter den Einheimischen längst ein Geheimtipp. Die Idee dafür entstammt einer geselligen Runde mit tatkräftiger Hilfe eines Nürnberger Stammgastes. „Saure Zipfl“ sind Nürnberger Rostbratwürstl, die in einem Zwiebelsud aufgetischt und bei der Party gegen freiwillige Spenden angeboten werden. Sponsoren stellen außerdem Getränke sowie Tombolapreise für eine Versteigerung zur Verfügung, freuen sich die Wirtsleute Sabine und Georg Gutensohn. Die Erlöse fließen alljährlich dem Sozial- und Gesundheitssprengel Kirchberg-Reith zu. Auch heuer ging es bei der Würstl-Party wieder hoch her: Nach den Kitzbüheler Musikanten spielten die Hinterlechner zünftig auf: Es durfte bis spät in die Nacht getanzt werden. ali



Bild: Hausherr Schorsch schöpfte Würstl für den guten Zweck. Foto: Fusser