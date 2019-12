Sandra Gutsche gewinnt Kitz Award

Mit ihrem Werk „Study of the three“ konnte Sandra Gutsche aus Sachsen Anhalt die Jury aus den Bereichen Kunst, Wirtschaft und Politik überzeugen.



Going | Es ist ein Bild, welches einen in seinen Bann zieht – so ist es wohl auch der Jury vom Kitz Award 2019 ergangen, welche das Werk von Sandra Gutsche unter 250 Einsendungen auswählte. Die aus Sachsen-Anhalt stammende Künstlerin wollte in „Study of the three“ die Lebendigkeit festhalten. „Mir geht es um die Malerei an sich, ich möchte Dinge erschaffen“, erklärt die Künstlerin bei der Preisverleihung am Samstagabend beim Stanglwirt.

Sandra Gutsche widmet sich seit zweieinhalb Jahren ausschließlich der Malerei. Sie besuchte nie eine Kunstakademie. Ihre Kunstwerke wurden bereits in Lissabon und in Rom prämiert.

Kitz Award wird seit 2012 vergeben

Seit 2012 wird der Kunstpreis „Kitz Award“ vom Verein Kitz Art vergeben. „Für die Jury wird es jedes Jahr schwieriger, da das Niveau jährlich steigt. Private Kunstakademien sind daran sicher nicht unbeteiligt, denn früher gab es nur die staatlichen Einrichtungen“, sagt Kitz Art Vorstandsvorsitzender Rudolph Pigneter.

Teilnahmeberechtigt sind Künstler jeglicher Genres. Die zehn Besten bekommen einen Preis.

Alle Preisträger

2019 reihten sich hinter der erstplatzierten Sandra Gutsche ein: 2. Evelyn Bermayer, 3. Margit Bauer, 4. Birgit Schweiger, 5. Gerhard Lämmlin, 6. Charly Walser, 7. Irmin Bernstädt, 8. Katrin Alvarez, 9. Ursula Schregel und 10. „Mosote“. J. Monitzer

Fotos: Die erstplatzierte Künstlerin Sandra Gutsche (M.) mit Rudolph Pigneter und Johanna Penz.

Die anwesenden Preisträger des Kitz Award 2019 mit Johanna Penz (ART Innsbruck) und dem Kitz Art Vorstandsvorsitzenden Rudolph Pigneter bei der Preisverleihung im Stanglwirt in Going. Fotos: Monitzer