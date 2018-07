Sammlung von Schulmaterial

Die Junge ÖVP im Pillerseetal sammelt Schulmaterialien zugunsten junger Bedürftiger. Materialien können bis 7. August beim TVB und der JVP abgegeben werden.

Pillerseetal | „JVP macht Schule“ – unter diesem Projektnamen startete die Junge ÖVP zum Schulende eine Schulmaterialsammelaktion in ganz Österreich, bei der auch die JVP Pillerseetal mitmacht. „Als Junge ÖVP ist es uns ein besonderes Anliegen, dass jedes Kind und jeder Jugendliche eine faire Chance auf ordentliche Bildung und eine erfolgreiche Schul-

laufbahn hat. Da das in einigen Ländern Europas noch immer nicht ausreichend gewährleistet ist, wollen wir uns diesen Sommer bewusst dafür einsetzen und sammeln Schulmaterialen, um jungen, bedürftigen Menschen in Europa zu helfen“, so der Bildungsreferent der JVP Pillerseetal, David Astl.

Benötigt werden Notizbücher jeder Art, Federpennale, verschiedenste Stifte, Lineale, Spitzer, Radiergummis, alte Schultaschen und auch Hygieneartikel.

Die Materialien können bei allen Mitgliedern der JVP Pillerseetal oder in allen TVB-Büros im Pillerseetal bis 7. August abgegeben werden.