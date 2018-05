Salcher gewann am Elbrus

Dominik Salcher startete beim Red Fox Sky Marathon, einem der härtesten Rennen und holte sich im Skymarathon den Sieg.



Azau | Für die Qualifikation mussten fünf Kilometer mit 1.000 Höhenmeter bezwungen werden. In dem 400 Teilnehmer umfassenden Starterfeld war auch Dominik Salcher vom Team Intersport Patrick. Bei warmen Temperaturen kam Dominik gut ins Rennen und musste sich nur im Zielsprint zwei Russen geschlagen geben. Mit einer Zeit von 45 Minuten landete er auf dem dritten Platz und schaffte die Qualifikation für den Marathon.



Am 7. Mai startete Dominik Salcher beim härtesten Rennen Europas – beim Elbrus Red Fox Sky Marathon. In Russland ist es ein sehr prestigeträchtiges Rennen. Die Bedingungen am Renntag: ein starker Schneesturm, Tiefschnee, kaum Sicht und Temperaturen knapp um die -30 Grad.



Der Start war auf 2.300 Metern Seehöhe, danach ging es auf den Elbrus Sattel auf 5.400 Meter. Leider konnte das Rennen aufgrund der schlechten Wetterbedingungen nicht bis zum Gipfel des Elbrus durchgeführt werden. Während dem Rennen wurde das Ziel geändert. Dominik kam als Erster oben an und hätte noch ausreichend Zeit gehabt, um den Weltrekord auf der Originalstrecke zu brechen. Das Wetter ließ dies aber leider nicht zu.



Oben angekommen musste er zurück auf 3.700 Höhenmeter laufen, um ins Ziel zu gelangen, für den Abstieg mit 1.700 Höhenmeter benötigte er nur ca. 25 Minuten. Überglücklich kam Dominik nach insgesamt 3.100 Höhenmetern und 19 Kilometern mit 3:28 Stunden ins Ziel. Von den 400 Startern beim Qualifikations-Rennen durften 90 Personen beim Marathon an den Start gehen, 40 davon erreichten das Ziel.



„Es war eines meiner härtesten Rennen. Ein großer Teil der Strecke war im Tiefschnee, die Sicht war sehr schlecht und es war sehr stürmisch, die Bedingungen waren extrem hart. Mit zehn Minuten Vorsprung ins Ziel zu kommen war unfassbar. Das Elbrus Race war ein tolles Erlebnis“, resümierte Dominik Salcher.

Bild: Dominik Salcher siegte beim Red Fox Sky Marathon. Foto: Chegodaev