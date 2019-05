Saisonstart für Triathleten

In Kufstein wurde die neue Triathlonsaison mit einem Aquathlon (Schwimmen und Laufen) sowie einem Triathlon (Schwimmen, Radeln, Laufen) eröffnet. Die Kitzbüheler Tri Kids konnten dabei mit guten Leistungen überzeugen.



Kufstein, Kitzbühel | Eisig kalte acht Grad und dazu Regen - das Wetter war beim Auftakt der Triathlonsaison nicht gerade sommerlich. Deshalb entschied man sich kurzerhand für die Jüngsten (Altersklassen E, D und C) das Radfahren zu streichen und einen Aquathlon mit den Disziplinen Schwimmen und Laufen abzuhalten.



Einen perfekten Saisonstart zeigten David Winkler (Klasse D) und Nina Grüner (C) mit je einem ersten Platz. Thomas Rass (C) sicherte sich Rang zwei und seine Schwester Anna (D) belegte den dritten Platz.



Sehr gute Leistungen und vollen Einsatz zeigten auch Laurenz Perhofer (5.), Felix Hofer (8.), Emma Hofer (6.), Laurena Viertl (7.), Ilvie Wieser (10.), Jana Grasberger (13.), Maximilian Fuchs (7.), Noel Holzer (10.), Elisabeth Berger (5.) und Franziska Ritter (14.) Jeder war heute ein Sieger.

Da das Wetter später aufklarte und die Sonne sich zeigte, wurde für die älteren Jahrgänge dann doch ein Triathlon durchgeführt. In der Klasse B wurde Samuel Jungmann Siebter. Bei den Mädchen verpasste Viktoria Grüner als Jahrgansjüngere nur ganz knapp einen Stockerl­platz und Rosa Schmidt-Moll belegte den neunten Platz. In der Klasse A wurde Vitus Joast Elfter.



Die nächste Station wird der Cross Triathlon in Innsbruck am 25. Mai sein – darauf gilt es sich jetzt gut vorzubereiten.

Bild: Thomas Rass (Zweiter), Sieger David Winkler und Anna Rass (Dritte, v.l.) präsentieren stolz ihre Auszeichnungen. Foto: Triathlonverein