Sängerin Maria Bill verzauberte Hochfilzen

Die renommierte Schauspielerin und Sängerin bot dem hingerissenen Publikum einen hochkarätigen französischen Abend mit Tiefgang.



Hochfilzen | An den großen Erfolg ihres ersten Konzerts in Hochfilzen anschließend, begeisterte Maria Bill vergangenen Samstag erneut den vollbesetzten Saal mit ihrem Gesang und ihren Anekdoten aus dem Leben der Grand Dame des französischen Chansons.



„Ihr Konzert 2012 war eines der besten unserer 30-jährigen Geschichte“, freute sich Walter Spreng, Vorstand des Kulturvereins Hochfilzen. Und auch ihr zweites Konzert beim Kulturherbst wird definitiv in die Geschichte eingehen. Begleitet von ihren beiden großartigen Musikern Michael Hornek am Klavier und Krzysztof Dobrek am Akkordeon nahm die 75-jährige Sängerin die Besucher mit ihrer Magie und sprühender Positivität gefangen.



Mit Liedern als auch Geschichten aus dem Leben der großen Edith Piaf vermochte sie es, Lebensweisheit, Zuversicht und Lebensfreude zu vermitteln und die ewige Bedeutung von Liebe. „Ein Name und in diesem Namen die ganze Welt des Chansons: Edith Piaf. Eine Frau die leidenschaftlich gelebt und geliebt hat, die immer wieder ums Überleben kämpfen musste“, erzählt Maria Bill von der Faszination der französischen Sängerin.



Glaube an die Liebe und zum Leben

„Sie schaffte es mit ihrer Stimme Menschen glücklich zu singen. Menschen das zu geben, was ihr selbst so sehr gefehlt hat, nämlich den Glauben an die Liebe und die Liebe zum Leben.“ Die berühmt berüchtigte Fähigkeit der Edith Piaf, durch ihre Ausdruckskraft und ihren Gesangstil die Tragödien des Lebens widerzuspiegeln, versah Maria Bill mit einer lebensbejahenden und liebevollen Leichtigkeit ohne ihr die Ernsthaftigkeit zu nehmen. Denn am Ende wird alles gut. Das Publikum dankte es ihr mit standing ovation und begeistertem Applaus. est

Bild: Maria Bill (Mitte) mit dem Vorstandes des Kulturvereins Hochfilzen. Foto: Standl