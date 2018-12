SachbeschÃ¤digungen in Kirchberg geklÃ¤rt

Sachbeschädigungen in Kirchberg geklärt

Kirchberg | Zur Berichterstattung vom 27.11.2018 betreffend Sachbeschädigungen im Ortszentrum von Kirchberg in Tirol, wo eine Toilette in einem öffentlichen Lokal, zwei im Ortskern abgestellte KFZ und ein Mauerwerk mit einer Dachrinne beschädigt bzw. eine Kennzeichentafel von einem KFZ demontiert und entwendet worden war, konnten Beamte der PI Kirchberg in Tirol nach umfangreichen Ermittlungen einen 18-jährigen Österreicher ausforschen und ihm alle Tatbestände nachweisen. Der junge Mann legte ein umfassendes Geständnis ab und will Schadenswiedergutmachung leisten. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

