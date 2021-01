Sachbeschädigung in Kitzbühel

Kitzbühel | In der Nacht zum 4. Jänner 2021 besprühten bisher unbekannte Täter in Kitzbühel, an der Jochberger Straße das Verkehrszeichen „Ortsgebiet“ mit Farbspray. Dadurch entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzbühel (Tel. 059133/7200) wird ersucht.

