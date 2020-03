Sabina Überall gestaltet unser Ei

Die Kitzbüheler Malerin Sabina Überall sorgt im Auftrag des Kitzbüheler Anzeigers für eine künstlerische Osterüberraschung.



Kitzbühel | Sie ist jung, äußerst kreativ und talentiert – die Wahl fiel dem Kitzbüheler Anzeiger deshalb nicht schwer: Die Kitzbüheler Künstlerin Sabina Überall wird das Kitzbüheler Anzeiger Osterei anlässlich des 70-jährigen Bestehens gestalten. Das über zwei Meter große Ei bildet einen Fixpunkt im Rahmen der Osterfeierlichkeiten in der Gamsstadt und wurde uns dankenswerterweise von Kitzbühel Tourismus zur Verfügung gestellt.

Künstlerin & Galeristin

Sabina Überall, in Künstlerkreisen auch als Sue art bekannt, wurde 1983 in Kitzbühel geboren. Sie machte eine Ausbildung als Einzelhandels- und Bürokaufrau, sattelte dann aber auf Werbe- und Grafikdesign um, wo sie sich auch künstlerische ausleben kann. Seit 2011 leitet sie die Galerie „Chapter 1 & Sue art gallery“. Zudem absolviert sie zurzeit ein Fernstudium.

Die Kunst spielt seit jeher eine große Rolle in Überalls Leben. „Bereits als Kind habe ich mich für Kunst interessiert. Mein Opa hat sehr viel gemalt. Von ihm konnte ich mir einiges abschauen.“ Die 37-Jährige war zuletzt die persönliche Assistentin vom bekannten Kitzbüheler Künstler Ernst Insam, der 2014 verstarb. „Die Arbeiten von Ernst Insam haben mich sehr geprägt. Er war ein so faszinierender und facettenreicher Künstler“, erklärt die junge Künstlerin. Überall verwaltet auch die Verlassenschaft von Ernst Insam in ihrer Galerie.

Moderner Stil kombiniert mit Pop Art

„Meinen Stil würde ich als modern, mit Einflüssen aus Pop Art und Grafik-Design beschreiben“, erklärt Überall. Über die Anfrage, ob sie das Kitzbüheler Anzeiger Osterei gestalten möchte, freute sich die Künstlerin: „Das ehrt mich sehr, obwohl es auch eine Herausforderung ist, das 70-Jahr-Jubiläum des Anzeigers mit dem Osterthema zu verbinden.“

Einflüsse von Ernst Insam

Sabina Überall möchte ein paar Einflüsse von Ernst Insam bei der Gestaltung des Ostereis einfließen lassen und wirft ein, dass Hasen ihre Lieblingstiere sind – mehr will sie aber noch nicht verraten. Wir sind gespannt und freuen uns auf die feierliche Enthüllung des Ostereis am Palmsamstag in der Kitzbüheler Innenstadt! Johanna Monitzer

Foto: Die Kitzbüheler Künstlerin Sabina Überall wird das über zwei Meter große Ei künstlerisch in Szene setzen. Foto: Monitzer

Ostern in Kitzbühel - Feiern Sie mit uns Ostern!

Von 3. bis 19. April hat Kitzbühel Tourismus ein umfangreiches Oster-Programm für alle Gäste und Einheimischen geschnürt. Jeden Tag kann man regionales Brauchtum erleben. Das gesamte Programm finden Sie unter www.kitzbuehel.com

Der Kitzbüheler Anzeiger am Ostermarkt

Am Palmsamstag, 4. April, wird das Kitzbüheler Anzeiger Osterei um 11 Uhr feierlich beim Ostermarkt enthüllt. Für unsere werten Leser halten wir dabei ein paar Osterüberraschungen bereit: Drehen Sie am Glücksrad und freuen Sie sich über einen kleinen Sofortgewinn in Zusammenarbeit mit unserem Kitzbüheler Partner.

Mehr dazu in den nächsten Ausgaben des Kitzbüheler Anzeiger. Wir freuen uns auf Sie!