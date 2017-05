Rundreise durch Blasmusik-Genres

Eine gelungene Musikauswahl, zahlreiche Ehrungen langjähriger Mitglieder und die Auszeichnung des Nachwuchses mit jeder Menge Leistungsabzeichen prägten das Frühjahrskonzert der Musikkapelle Waidring.



Waidring | Nachdem Obmann Peter Kogler im vollbesetzten Saal des Kuhotel Rilano die Konzertbesucher begrüßte, führte erstmals sein Stellvertreter Tobias Vorhofer durch das Programm. „Wir laden Sie zu einer musikalischen Rundreise durch die Epochen und Genres der Blasmusik ein.“ Dazu hatte einmal mehr Kapellmeister Josef Niedermoser mit seiner Musikauswahl den Geschmack des Publikums getroffen. Während Vize-Kapellmeister Mario Millinger das Konzert mit der „Majestic Fanfare“ eröffnete, ließen die Waidringer Musikanten dann unter der Leitung ihres Langzeitkapellmeisters mit dem Potpourri „Strauß Bonbons“ die weltbekannten Melodien von Johann Strauß Vater und Sohn erklingen. Perfekt intoniert wurde auch das durch die Rhythmuswechsel musikalisch anspruchsvollste Stück des Abends, die Balkan-Rhapsody „Paidushko“ von Alfred Bösendorfer.



Nach der Pause ging es schwungvoll mit „Music for the Fountain“, „Ole Toronto“ und „The best of Neil Diamond“ weiter. Mit modernen Klängen von Eric Clapton on stage und einer Gesangsinterpretation der Polka „Auf der Vogelwiese“, gesungen von Tini Flatscher und Tobias Vorhofer sowie zwei Marschzugaben, ging ein launiger Konzertabend zu Ende.



Verdiente Musikanten wurden geehrt



Für ihre 10-jährige Mitgliedschaft wurden Katharina Steiner und Sylvia Foidl ausgezeichnet. Geehrt und nach zehn Jahren verabschiedet wurde Marketenderin Veronika Widmoser. Eine Ehrenurkunde vom Blasmusikverband Tirol für besondere Verdienste und ihre 40-jährige Mitgliedschaft konnte an Heinz Foidl, Karl Millinger und Kpm. Josef Niedermoser überreicht werden. Ein halbes Jahrhundert zählt Karl-Heinz Foidl zu den Stützen der Waidringer Musikkapelle, ihm wurde mit einer Ehrung für 50-jährige Mitgliedschaft besonders gedankt. rw

Bild: Die geehrten Mitglieder der Musikkapelle Waidring mit PartnerInnen, Bürgermeister Georg Hochfilzer, Obmann Peter Kogler, Stellvertreter Tobias Vorhofer und Bezirksobmann-Stv. Stefan Rieser (v.l.). Foto: wörgötter