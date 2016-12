Rüstzeug für Katastrophenfall

Tirol investiert Jahr für Jahr Millionen in Sicherheit und Katastrophenschutz. Das Land Tirol schult auch die Mitglieder der Gemeinde-Einsatzleitungen und bereitet sie für den Ernstfall vor.



Bezirk | Gerade in einem Gebirgsland wie Tirol gibt es keine hundertprozentige Sicherheit vor Naturereignissen.



„Wenn trotz aller Maßnahmen etwas passiert, sind die Gemeinden mit ihren Einsatzleitungen massiv gefordert. Hilfe im Katastrophenfall muss organisiert und koordiniert sein. Mit diesem Schulungsprogramm geben wir den Mitgliedern der Gemeindeeinsatzleitungen das notwendige Rüstzeug“, sagt LHStv Josef Geisler.



Aufgabe einer Gemeinde-Einsatzleitung ist es, die Behörde bei der Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen zu unterstützen. „Es geht darum, Ordnung in das Chaos zu bringen, den Überblick zu behalten und die Hilfe bestmöglich zu koordinieren“, so der für Zivil- und Katastrophenschutz zuständige LHStv Geisler.



Nunmehr startete auch im Bezirk Kitzbühel die Ausbildungsreihe mit zwei Veranstaltungen des ersten Moduls „Grundlagen für Führungskräfte“. „Die Ausbildung stößt auf großes Interesse. Alle 20 Gemeinden des Bezirkes waren vertreten. Insgesamt 66 Personen haben am ersten Modul teilgenommen“, freut sich Herbert Walter von der Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz des Landes Tirol.



Das bezirksweise organisierte Schulungsprogramm umfasst sechs Module von der Einführung bis hin zum Planspiel. Insgesamt sollen in den Bezirken bis zum Jahr 2019 über 140 Veranstaltungen abgehalten werden. Zielgruppe der Schulung sind Bürgermeister, Amtsleiter und die Mitglieder der Gemeindeeinsatzleitungen.