Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr

Mit dem erfolgreich veranstalteten Bezirksmusikfest konnte die Vereinsführung mit berechtigtem Stolz das heurige Musikjahr beschließen.



Fieberbrunn | „Wir können uns nur bei allen Mitgliedern und dem Vorstand für die Kameradschaft, den Zusammenhalt und den Einsatz bedanken. Neben der Gemeinde danken wir im Besonderen allen Sponsoren, unseren Familien und Angehörigen sowie den vielen freiwilligen Helfern für die finanzielle oder tatkräftige Unterstützung. Gemeinsam ist es gelungen, ein beeindruckendes und würdiges Bezirksmusikfest zu veranstalten und darüber hinaus einige musikalische Highlights zu setzen“, versicherten Obmann Stefan Rieser und Kapellmeister Georg Foidl bei der Versammlung nach der Cäcilienmesse am Sonntag.



Neben den beiden nahezu ausverkauften Frühjahrskonzerten, freute man sich beim Tag der Blasmusik über einen Besucherrekord und auch die Themen-Sommerkonzerte fanden trotz oftmaligem Schlechtwetter guten Anklang.



Mit insgesamt 21 Ausrückungen, unter anderem als Guten Morgen Kapelle in Tirol-Heute des ORF, 36 Gesamtproben und der Organisation des Bezirksmusikfestes war es für die 61 aktiven Mitglieder ein arbeits- und zeitintensives Musikjahr. Und die Pause dauert nur wenige Wochen, bereits gegen Ende Dezember steht die erste Probe für die Frühjahrskonzerte am 9. und 10. März 2018 am Programm. Zuvor geht am 13. Jänner die traditionelle Christbaumversteigerung im Festsaal in Szene und auch bei der geplanten Marschwertung am 26. Mai in Hochfilzen wollen sich die Fieberbrunner von ihrer besten Seite präsentieren.



Junge übernehmen Verantwortung



Mit den Neuwahlen wurden einige junge Mitglieder in den Vorstand gewählt: Obmann Stefan Rieser, Stellvertreter Martin Waltl, Schriftführer Petra Astner und Kathrin Laggner, Kassier Christine Astl und Leo Trixl, Kapellmeister Georg Foidl, Stellvertreter Helmut Treffer, Jugendreferentin Julia Perterer und Manuela Foidl, Notenwart Barbara Taferner, Chronist Johann Wimmer; Zeugwarte: Martin Kollmaier, Markus Kögl und Andy Lindner; Beiräte: Alexandra Astl, Christina und Markus Foidl. rw

Bild: Ehrungen für 15-jährige Mitgliedschaft (v.l.) Obmann Stefan Rieser, Christina Foidl, Bgm. Walter Astner, Alyssa Baumann und Kapellmeister Georg Foidl. Foto: Wörgötter