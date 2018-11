Ritter neuer Obmann in Jochberg

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Ski Clubs Jochberg wurde Christian Ritter zum neuen Obmann gewählt.



Jochberg | Bei der am 11. November im „´s Amtl“ durchgeführten Jahreshauptversammlung des Jochberger Ski Clubs konnte Obmann Marco Martycz besonders viele Ehrengäste begrüßen. Sogar der Bezirksreferent des Tiroler Ski Verbandes, Ulli Aufschnaiter, der Präsident des Kitzbüheler Ski Clubs, Michael Huber, der Obmann des Auracher Skiclubs, Andreas Obernauer und der Betriebsleiter der Wagstättbahn Andreas Innerhofer waren gekommen.



In Vertretung des Bürgermeisters führte Gemeindevorstand Sandra Markl die Neuwahlen durch. Nach achtjähriger Obmannschaft stellte sich Marco Martycz nicht mehr zur Verfügung, hatte aber mit dem Ausschuss einen schriftlichen Wahlvorschlag erstellt, der in allen Punkten einstimmig angenommen wurde.



Der neugewählte Vorstand



Neuer Obmann ist Christian Ritter, sein Stellvertreter Markus Ziepl. Die weiteren Funktionäre: Kassier: Klaus Hörl, Stellvertreter: Erich Stanger; Schriftführer: Erich Stanger, Stellvertreter: Dieter Leo; Kassaprüfer: Mike Zardini und Ralf Kerscher; Zeitnehmung: Marco Martycz; Zeitnehmung Technik: Christoph Reiter; Sportwart: Alois Steiner, Stellvertreter: Herbert Hauser; Trainer: Helmut Sevignani, Stellvertreter: Sepp Hechenberger; Gerätewarte: Christoph Pletzer, Kevin und Marcel Weinböck, Christoph Mayr; Beisitzer: Klaus Weinböck, Seppi Eberl, Lois Reichholf.



Der scheidende Obmann bedankte sich bei Trainer Helmut Sevignani für seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Kinder, was sich auch in den guten Rennergebnissen widerspiegelt, und bei allen Mithelfern für die gute Zusammenarbeit und hofft, dass sie auch unter der neuen Führung so gut weitergeht. Die permanente Rennstrecke ist für den Ski Club Jochberg ein großes Plus, was auch die Ehrengäste in ihren Grußworten betonten.

Bild: Der gesamte Ausschuss mit dem neuen Obmann Christian Ritter (rechts kniend). Foto: Hechenberger