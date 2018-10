„Reifeprüfung“ für Käsekenner

Die Tourismusschulen am Wilden Kaiser waren Gastgeber des Bundesfinales der diplomierten Käsekenner. Österreichs Elite traf sich einerseits zum freundschaftlichen Wettstreit, andererseits zur geselligen Vernetzung.



St. Johann | Es gibt wohl nur wenige Prüfungen, denen regelmäßig mit so großer Freude entgegen geblickt wird, wie dem Bundesfinale der Käsekenner: Geht es doch nicht nur um Käsekulinarik auf höchster Stufe, sondern auch um gemütliche Treffen quer durch alle Bundesländer. 24 Bildungseinrichtungen aus ganz Österreich entsandten diesmal je zwei Schüler, die sich der Herausforderung stellten. Eine hochkarätige Fachjury bewertete im Rahmen der zweitägigen Prüfung das Wissen und Können der jungen Teilnehmer, die zur Elite ihrer jeweiligen Stammschule zählen.



Goldmedaillen für St. Johann



Die St. Johanner Gastgeber bewiesen dabei einmal mehr, dass Tirol ein Käse- und Genussland ist: Johanna Hölzl und Sarah Knabl aus der 3. Klasse Höherer Tourismus konnten in einem spannenden Wettbewerb zwei Goldmedaillen erringen. Das Finale wurde von „Käseprofessor“ Harald Weidacher professionell koordiniert.



Aktionen wie „Cheese in Motion“ brachten noch zusätzlichen Schwung in die ohnehin schon sehr aufregenden zwei Tage.



Einer der Höhepunkte des Programmes war die große Abendgala, bei der – wir befinden uns immerhin in der für ihre Kochkunst weitum gerühmten Tourismusschule am Wilden Kaiser – das Kulinarische weit über das Thema Käse hinaus ging. 130 geladene Gäste ließen sich das 4-Gänge-Menü mit passender Weinbegleitung schmecken. Das Praxisteam der Tourismusschulen konnte dabei viel Lob einstecken. Abschließend durften sich die Anwesenden dann noch bei einem reichhaltigen Käsebüfett gepflegt „den Magen verschließen“ lassen.

Elisabeth Galehr

Bild: Sebastian Wimmer, Peter Hamedinger, Direktorin Anita Aufschnaiter und Käseprofessor Harald Weidacher. Foto: Galehr