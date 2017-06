Regionalität in aller Munde

Die Auszeichnung der Agrarmarketing Tirol erhalten jene Betriebe, die in ihrer Küche verstärkt auf regionale Lebensmittel setzen. Im Bezirk Kitzbühel wurden elf Einrichtungen ausgezeichnet.



Bezirk | „Vor gut einem Jahr haben wir die Regionalitätsoffensive für öffentliche Küchen gestartet. Heute können wir bereits 68 Pflegeheime, 7 Krankenhäuser und 12 Schulen für ihren vorbildlichen Einsatz von heimischen Lebensmitteln auszeichnen. Das ist ein toller Erfolg“, freut sich LH-Stv. Josef Geisler.



Drei Viertel aller Tiroler Krankenhäuser, Schulen sowie Alters- und Pflegheime legen ihre Einkaufsdaten offen und kaufen nachweislich regional. Nach dem Start mit den öffentlichen Institutionen folgen nun auch einige private Betriebe dem Projekt. „Unsere Initiative hat Strahlkraft. Regionalität wird immer mehr zum Thema“, so Geisler. Für Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern ist Essen ein wichtiger Bestandteil des Tagesablaufs. Gerade hier bieten regionale Lebensmittel neben kurzen Transportwegen, Frische und Qualität einen zusätzlichen emotionalen Faktor.



Tirol bewusst erleben



„Zusätzlich zur Initiative mit den Gemeinschaftsverpflegungen wurden heuer zum ersten Mal alle Land- und Forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen, Tiroler Fachberufsschulen, Höheren Lehranstalten und Tourismusschulen zur Teilnahme am Schulprojekt ‚genial REGIONAL‘ eingeladen. Im Schuljahr 2016/ 2017 führten die teilnehmenden Schulen Projekte mit dem Schwerpunkt ‚Regionalität‘ durch. Ausgezeichnet werden Projekte, die sich durch einen hohen Innovationsgrad und einen außerordentlichen Schwerpunkt rund um Regionalität hervortun. Mit dem Projekt ‚genial REGIONAL‘ verfolgt die Agrarmarketing Tirol das Ziel, die Themen Regionalität und Nachhaltigkeit in der Ausbildung der Schüler stärker zu verankern. Die Schüler sind in wenigen Jahren in Gastronomie sowie Verarbeitungsbetrieben die Entscheidungsträger und daher als Meinungsbilder mit diesen Themen frühzeitig zu konfrontieren“, so Juen über das Schulprojekt.



Die ausgezeichneten Einrichtungen im Bezirk



Allgemein öffentliches Bezirkskrankenhaus St. Johann; Altenwohn- und Pflegeheim Oberndorf; Pflegeheim St. Johann und Umgebung; Altenwohn- und Pflegeheim Brixen; Altenwohn- und Pflegeheim Kössen-Schwendt; Altenwohnheim Kitzbühel; Landwirtschaftliche Landeslehranstalt St. Johann; Sozialzentrum Pillerseetal; SeneCura Sozialzentrum Kirchberg; Wohn- und Pflegeheim der Gemeinde Westendorf; Wohn- und Pflegeheim Hopfgarten/Itter.

Bild: Die Vertreter der Bezirkseinrichtungen mit den Auszeichnungen der Agrarmarketing Tirol und Wendelin Juen, Geschäftsführer der AM Tirol (re.). Foto AM Tirol.