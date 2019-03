Recylinghof erweitert

Die Bauarbeiten für die Erweiterung des Recyclinghofes in Kirchberg sind so gut wie abgeschlossen. Neues Herzstück der Müllsammelstelle ist der Restmüll-Presscontainer.



Kirchberg | Neu am Recyclinghof sind nicht nur die geänderten Öffnungszeiten (auch Mittwoch nachmittags ganzjährig), sondern das gesamte Areal bekam ein neues Erscheinungsbild. Die Sammelstelle wurde hangseitig vergrößert und durch ein neues Verkehrsleitsystem auch sicherer gemacht. „Durch die Erweiterung ist nun auch die Abgabe von Rasen- und Strauchschnitt möglich, aber nur für Kleinmaterial“, erzählte GR Martin Aschaber bei der Gemeindeversammlung vergangene Woche. Dieser Abfall wird von der Gemeinde zur Sammelstelle „Tanner“ gebracht, wo zu den gewohnten Zeiten größere Mengen entsorgt werden können.



Restmüll-Presscontainer wurde aufgestellt



Im Zuge der Erweiterung des Recyclinghofes wurde auch der Restmüll-Presscontainer aufgestellt. Erreichbar ist dieser auf dem Parkplatz des Sparmarktes und kann rund um die Uhr befüllt werden. Mit einer Identifikationskarte, die man sich am Gemeindeamt abholen kann, erfolgt die Abrechnung. Mit der Karte kann der Einwurfschacht geöffnet werden. Nach dem Einwurf wird dem Kunden gleich das Gewicht und die anfallenden Kosten mitgeteilt, die seitens der Gemeinde verrechnet werden. „Die Müllsäcke der Gemeinde werden in dieser Form nicht mehr ausgegeben“, erzählt Aschaber. Das Aus kommt auch für die „Müllhäuschen“ der Gemeinde, an denen bisher der Restmüll gesammelt wurde.



„Die Müllhäuschen werden der Reihe nach verschwinden“, erzählt Bürgermeister Helmut Berger: „Mit dem Restmüll-Presscontrainer gibt es nun eine zentrale Stelle für die Entsorgung. Wir hoffen, damit das immer wieder auftretende Müllproblem bei den Sammelstellen zu beenden.“ Elisabeth M. Pöll