Recommender Award für Sparkasse

Die Sparkasse Kitzbühel wurde als Teil der österreichischen Sparkassengruppe mit dem Recommender Award 2018 für hervorragende Kundenorientierung ausgezeichnet.

Kitzbühel | Als alleiniger Sieger in der Kategorie „Banksektoren“ gewannen die Sparkassen die jährliche Auszeichnung bereits zum siebten Mal in Folge.



„Die Eigenschaft, die die Sparkassen am meisten kennzeichnet ist, dass sie besonders nahe am Kunden und fest in der Region verwurzelt ist. In Kombination mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, modernsten Technologien und einer breiten Gemeinwohlorientierung ergibt dies eine Mischung, die zur ausgesprochen hohen Zufriedenheit unter den Sparkassenkunden führt“, freut sich Prok. Klaus Heuberger, Vertriebsverantwortlicher der Sparkasse Kitzbühel über die wiederholte Verleihung.



Von loyalen Kunden weiterempfohlen



Die Bedeutung des Recommender Awards wird dadurch untermauert, dass es sich nicht um einen Jurypreis, sondern eine Auszeichnung handelt, die von den Kunden stammt. Basis dafür ist eine Befragung von jährlich 8.000 Bank- und Versicherungskunden. Dabei werden Kundenzufriedenheit und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung gemessen. Die Verleihung erfolgt durch den Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ). In der Kategorie Bankversicherung gewann mit der s Versicherung ein langjähriger Sparkasse-Kooperationspartner zum wiederholten Mal die begehrte Auszeichnung.