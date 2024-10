Raphael Bader neuer Kommandant

Die Polizeiinspektion Kössen hat einen neuen Kommandanten: Mit 1. Oktober übernahm Raphael Bader die Leitung, nachdem sein Vorgänger Christian Krug mit 30. September in den Ruhestand getreten ist.



Kössen | Der neue Kössener Polizeiinspektor war, nach Absolvierung der Grundausbildung, von 2013 an in der PI Jochberg im Dienst, 2014 folgte seine Versetzung zur PI Kitzbühel, wo er hauptsächlich in der Kriminaldienstgruppe tätig war. Nach einer beruflichen Zwischenstation in Absam war Bader ab 2019 stellvertretender Inspektionskommandant in Erpfendorf. Zusätzlich zu seinen täglichen Aufgaben zählen Verkehrserziehung, Eigentumsprävenention sowie „Prävention von Gewalt in der Privatssphäre“ zu seinen Tätigkeitsbereichen.



Bild (v. l.): Landespolizeidirektor Helmut Tomac, Raphael Bader und Chefinspektor Josef Feyersinger. Foto: LPD Tirol/Gruber