Rang zwei im Single-Mixed-Bewerb

Ein fast perfekter Saisonauftakt gelang Lisa Hauser in Pokljuka. In der Single-Mixed-Staffel holte sie gemeinsam mit Simon Eder Rang zwei.

Pokljuka | Lisa Hauser und Simon Eder haben beim Single-Mixed-Bewerb in Pokljuka (SLO) mit Rang zwei für einen perfekten Weltcupeinstand für das österreichische Biathlonteam gesorgt und machten so schon einmal Stimmung für den Heimweltcup in Hochfilzen vom 10. bis 16. Dezember. Das ÖSV-Duo musste sich in einem spannenden Rennen nur Norwegen geschlagen geben. „Läuferisch war es echt super. Ich habe mich gut gefühlt, konnte immer attackieren und hatte ‚Wahnsinns-Ski‘. Da hat das Laufen echt Spaß gemacht. Mit dem Schießen bin ich nicht ganz zufrieden. Der letzte Schuss in der finalen Stehendserie ärgert mich, sonst wäre ich als Erste rausgegangen. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich ein super Auftakt“, so Lisa Hauser, der nach drei Nachladern auf ihrer ersten Runde vor allem in ihrem zweiten Turn ein tolles Rennen gelang. Mit zwei schnellen Serien und nur einem Nachlader brachte die 24-Jährige Österreich vor dem Finale auf Podestkurs.

Landertinger mit kurzem Heimaturlaub

Obwohl die österreichische Mixed-Staffel mit Julia Schwaiger, Katharina Innerhofer, Julian Eberhard und Dominik Landertinger im anschließenden Bewerb mit Rang 16 nichts mit den vorderen Rängen zu tun hatte, zeigte sich Landertinger als Schlussläufer mit seinem Rennen und insgesamt fünf Nachladern dennoch zufrieden.

Gleich nach dem Bewerb ging es für den 30-Jährigen zurück nach Hause ins Pillerseetal, schließlich steht die Geburt seines Sohnes unmittelbar bevor.

Bild: Lisa Hauser und Simon Eder machten in Pokljuka das halbe Dutzend an Podestplätzen voll.Foto: Nordic Focus