Radweltpokal beginnt am Dienstag

Von 20.bis 25. August werden auch heuer wieder fast eine Woche lang internationale Radsportler aller Altersgruppen beim Radweltpokal um die beliebten Trophäen wetteifern.

Wie bereits im vergangenen Jahr wird der Radweltpokal wieder vom Organisationsteam rund um Michael Baumann organisiert. Die Bewerbe reichen von den World Masters Cycling Championships über den Airportsprint bis hin zum Bergsprint. Den Abschluss bilden am Sonntag, 25. August, die Vintage Cycling Championships.

Neben viel Bewährtem gibt es aber auch heuer wieder eine Neuerung. Nachdem der Start/Ziel-Bereich im vergangen Jahr bereits vom St. Johanner Zentrum nach Bärnstetten verlegt wurde, musste dieser heuer abermals verändert werden – und zwar nach Kirchdorf in die Litzlfeldner Straße, auf Höhe des ehemaligen Restaurants Hüttschader.

Verkehrsaufkommen fordert OK-Team

„In den letzten Jahren mussten wir uns immer wieder an den sich ändernden Straßenverkehr anpassen. Die aktuellen Bedingungen machen es immer mehr schwieriger, geeignete Orte zu finden. Die Verhandlungen waren hart und langwierig, aber wir sind überzeugt, dass der neue Kurs in Litzlfelden genauso spannend und sicher sein wird“, so die Organisatoren.

An diesen Veränderungen seien aber weder Exektuve noch Behörden Schuld, sondern alleine der zunehmende Verkehr. „Nach groben Schätzungen ist das Verkehrsaufkommen in St. Johann aber um 400 bis 600 Prozent angestiegen. Damit erhöhtn sich auch das Risiko für Unfälle und Veranstalter sowie Behörden sind hier in der Verantwortung“, heißt es weiter.

Verkehrsbeschränkungen von 20. - 25- August:

Mittwoch, 21. August: zwischen St. Johann und Kössen von 12.30 bis 16 Uhr und zwischen Kirchdorf und St. Johann von 13.30 bis 16.30 Uhr (ausgenommen B176 / Litzlfeldnerstraße bereits ab 12.30 Uhr)

zwischen St. Johann und Kössen von 12.30 bis 16 Uhr und zwischen Kirchdorf und St. Johann von 13.30 bis 16.30 Uhr (ausgenommen B176 / Litzlfeldnerstraße bereits ab 12.30 Uhr) Donnerstag, 22. August: von 6.30 bis 18 Uhr „Allgemeines Fahrverbot“ auf der L 39 (Erpfendorfer Straße) – ausgenommen: Anrainer, Veranstaltungsteilnehmer und Berechtigte sowie Kreuzung B 178 (Loferer Straße)/L 39 (Erpfendorfer Straße) und Kreuzung B 172 (Walchsee Straße /L3 9 (Erpfendorfer Straße)

von 6.30 bis 18 Uhr „Allgemeines Fahrverbot“ auf der L 39 (Erpfendorfer Straße) – ausgenommen: Anrainer, Veranstaltungsteilnehmer und Berechtigte sowie Kreuzung B 178 (Loferer Straße)/L 39 (Erpfendorfer Straße) und Kreuzung B 172 (Walchsee Straße /L3 9 (Erpfendorfer Straße) Freitag, 23. August: zwischen St. Johann und Kössen von 12.30 bis 16 Uhr und zwischen Kirchdorf und St. Johann von 13.30 bis 16.30 Uhr (ausgenommen B176 / Litzlfeldnerstraße bereits ab 12.30 Uhr)

zwischen St. Johann und Kössen von 12.30 bis 16 Uhr und zwischen Kirchdorf und St. Johann von 13.30 bis 16.30 Uhr (ausgenommen B176 / Litzlfeldnerstraße bereits ab 12.30 Uhr) Samstag, 24. August: in St. Johann von 9 bis 12 Uhr Einbahnregelung der Zufahrtsstraße zum Flugplatz mit der zulässigen Fahrtrichtung über die Almdorferbrücke – Abfahrt in Richtung Hochkönigstraße (B 164) über die Reithamerbrücke von 8 Uhr bis 13 Uhr.

in St. Johann von 9 bis 12 Uhr Einbahnregelung der Zufahrtsstraße zum Flugplatz mit der zulässigen Fahrtrichtung über die Almdorferbrücke – Abfahrt in Richtung Hochkönigstraße (B 164) über die Reithamerbrücke von 8 Uhr bis 13 Uhr. Samstag, 24. August: „Allgemeines Fahrverbot“ (ausgenommen Radfahrer und Rennleitung) auf dem Berglehenweg vom Lacknerhof (Apfeldorf 12) bis zum Alpengasthof Hirschberg (Berglehen 44) in St. Johann von 13 bis 14:45 Uhr.

„Allgemeines Fahrverbot“ (ausgenommen Radfahrer und Rennleitung) auf dem Berglehenweg vom Lacknerhof (Apfeldorf 12) bis zum Alpengasthof Hirschberg (Berglehen 44) in St. Johann von 13 bis 14:45 Uhr. Sonntag, 25. August: zwischen St. Johann und Kössen von 12.30 bis 14 Uhr und in Kirchdorf und St. Johann von 13.30 bis 15 Uhr (ausgenommen B176 / Litzlfeldnerstraße bereits ab 12.30 Uhr).

Das Renn-Programm 2024:

Dienstag, 20. August, 8 Uhr: Vintage-AusfahrtAm Vormittag mit historischen Stahlrahmenrädern

Vintage-AusfahrtAm Vormittag mit historischen Stahlrahmenrädern Mittwoch, 21. August, 12.45 Uhr: Radweltpokal mit Start und Ziel in Kirchdorf

Radweltpokal mit Start und Ziel in Kirchdorf Donnerstag, 22. August, 9 Uhr : 20 Kilometer Einzelzeitfahren in Erpfendorf mit Start im 30-Sekunden-Intervall zwischen Erpfendorf – Loferberg – Erpfendorf.

: 20 Kilometer Einzelzeitfahren in Erpfendorf mit Start im 30-Sekunden-Intervall zwischen Erpfendorf – Loferberg – Erpfendorf. Freitag, 23. August, 12.45 Uhr : WMCF World Masters Cycling Championships mit Start und Ziel in Kirchdorf.

: WMCF World Masters Cycling Championships mit Start und Ziel in Kirchdorf. Samstag, 24. August, 9.30 Uhr: Airport Sprint am Sportflugplatz St. Johann (1000 m Einzelzeitfahren mit 30 Sekunden Intervallen).

15 Uhr: Bergsprint zum Alpengasthof Hirschberg.

Airport Sprint am Sportflugplatz St. Johann (1000 m Einzelzeitfahren mit 30 Sekunden Intervallen). Bergsprint zum Alpengasthof Hirschberg. Sonntag, 25. August, 13 Uhr: Vintage Cycling Championships – Rennen mit Vintage-Rädern in passender Rennbekleidung auf der Strecke des Radweltpokals.

Weitere Infos unter www.radweltpokal.org

Foto: Steinbach Fotografie