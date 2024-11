Radweltcup ab 2025 Geschichte

Zigtausende Radbegeisterte aus aller Welt ritterten jedes Jahr im Sommer in der Region St. Johann um die beliebten Trophäen. Jetzt verschwindet der Radweltpokal aus dem Veranstaltungskalender.



St. Johann | Straßenradrennen, der beliebte Berg- und Airportsprint sowie die eindrucksvollen Preisverleihungen am „Medal Plaza“ beim Gemeindeamt in St. Johann – all das gehörte in den letzten 57 Jahren fix zur Region und zum Radweltpokal. In den letzten Jahrzehnten haben sich jedoch die Grundvoraussetzungen für die Durchführung einer solchen Veranstaltung grundlegend verändert – der Verkehr hat sich vervielfacht, was die Suche nach Streckenverläufen bzw. Start- und Zielbereichen massiv erschwerte. Traditionell fanden die Starts im Bereich Wieshofermühle statt. Letztes Jahr siedelte die Veranstaltung nach Bärnstetten und dieses Jahr sogar nach Kirchdorf-Litzlfelden.



Doch nicht nur das Start- und Zielgelände stellt ein Problem dar, auch die vielen neuen Radveranstaltungen lassen die Teilnehmerzahlen bei den einzelnen Events sinken. Diese und weitere Gründe haben das Veranstalterteam rund um die Familie Baumann schlussendlich bei der letzten gemeinsamen Sitzung dazu bewogen, die Traditionsveranstaltung für nächstes Jahr nicht mehr anzusetzen. Seitens des Tourismusverbands versteht man die Beweggründe: „Der Radweltpokal war jahrzehntelang ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Region und trug dazu bei, St. Johann als Rad-Destination zu etablieren. Dafür und für ihren Einsatz für diese Veranstaltung möchte ich der Familie Baumann aufrichtig danken“, so TVB-Obmann Josef Grander.



Lob von Gemeinde und Tourismusverband

Neben dem Tourismusverband war auch die Gemeinde St. Johann langjähriger Partner. Bürgermeister Stefan Seiwald dankte dem Veranstalterteam rund um Harald und Michael Baumann: „Was die Familie Baumann als Veranstalter in den letzten 57 Jahren mit dem Radweltpokal auf die Beine gestellt hat, ist beeindruckend“, betonte Seiwald.



„Dass wir in der von gegenseitiger Wertschätzung geprägten Besprechung mit den leitenden Personen der Marktgemeinde sowie des Tourismusverbandes schlussendlich das „Aus“ für den Radweltpokal beschließen mussten, ist uns nicht leicht gefallen“, so die Organisatoren Michael und Harald Baumann Leider lässt die Verkehrssituation eine Durchführung in der von uns gewünschten Qualität nicht mehr zu. Auf die Herausforderungen haben wir mit unterschiedlichen Änderungen reagiert – vom Zusammenlegen der Altersklassen bis zur Verlegung des Start- und Zielgeländes. Alles in allem entspricht das aber nicht mehr dem Konzept und der Idee, die wir vom Radweltpokal haben. Wir bedauern das Ende, bleiben als Organisation aber erhalten und versuchen einen Ort mit weniger Verkehrsaufkommen zu finden, um den Radweltpokal wieder durchführen zu können.“ KA



Bild: Bürgermeister Stefan Seiwald, Michael Baumann, TVB-Obmann Josef Grander und Harald Baumann (von links) – die Baumanns sind der Enkel und der Sohn des Weltpokal-Gründers Franz Baumann. Foto: Erich Rettenmoser