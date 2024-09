Punkteteilung zum Saisonauftakt

Am Wochenende starteten die Teams der Damen Landesliga in die neue Saison. Kössen bekam es mit dem Team aus Bruckhäusl zu tun.

Kössen | In Minute 36 ging die Heimelf in der Kaiserwinkl Arena durch Hannah Bukies mit 1:0 in Führung. Fast im Gegenzug gelang den Gästen nach einem Missverständnis in der Kössener Abwehr der Ausgleich.



In Halbzeit zwei war es wieder Hannah Bukies, die per Strafstoß für die neuerliche Führung sorgte. Diese hielt bis kurz vor Schluss, ehe in Minute 88 ein Freistoß der Bruckhäusler im Tor landete und das gerechte 2:2 Unentschieden besiegelte.



Bild: Kapitänin Julia Schieder und die zweifache Torschützin Hannah Bukies zeigten – wie das gesamte Team – eine starke Leistung gegen Bruckhäusl. Foto: Huber