Projekt übertraf die Erwartung

Nach dem Abgang von Langzeitkapellmeister Josef Niedermoser wagte die Musikkapelle Waidring für das Frühjahrskonzert eine kurzfristige Zusammenarbeit mit Daniel Neuschmid, Kapellmeister in Brixen im Thale.



Waidring | Im KuHotel Rilano starteten die Waidringer Musikanten nicht nur in das neue Musikjahr, sondern präsentieren auch das Ergebnis einer spannenden Zusammenarbeit. Daniel Neuschmid wurde eigens als Dirigent für das Frühjahrskonzert engagiert und unter seiner musikalischen Leitung zeigte sich der Klangkörper von seiner allerbesten Seite.



Abwechslungsreich und anspruchsvoll



Abwechslungsreich und vor allem anspruchsvoll gestaltete der 20-jährige Kapellmeister aus dem Brixental den ausverkauften Konzertabend mit der Musikkapelle Waidring, die er im Zuge seiner Probenarbeit erst kennenlernen musste. Dem feierlichen Eröffnungsstück „Prozession der Ritter“ aus der Oper Mlada folgte eine weitere Ouvertüre aus der Oper Nabucco und der Oberstufen-Konzertmarsch „Winterstürme“ von Julius Fucik. Im zweiten Teil fanden neben Märschen und einer Irischen Volksweise auch Filmhits aus Alice im Wunderland, Wickie, Pinocchio und der rosarote Panter Platz. Gewohnt charmant und fachkundig führte heuer wieder Peter Kogler durch das Programm.



Sein abschließender Dank im Namen der Musikkapelle galt dem tollen Publikum und im speziellen Kapellmeister Daniel Neuschmid für die überaus erfolgreiche Zusammenarbeit. Die beeindruckte Zuhörerschar belohnte die Protagonisten mit minutenlangem Applaus und zollte dem jungen Kapellmeister damit besonderen Respekt.



Ehrungen und Auszeichnungen



Umfangreich gestalteten sich die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Für 20 Jahre wurden Daniela Dichtler und Stefan Wimmer geehrt. Für 25 Jahre Rainer Zechner und Josef Foidl für 25 Jahre Vorstandsarbeit. Die beiden „Musi-Urgesteine“ Johann Millinger und Karl Heinz wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt und Andrä Schreder nach 53 aktiven Jahren in den Musi-Ruhestand verabschiedet. Mit Stolz konnte Jugendreferentin Christiane Foidl zahlreiche Jungmusikerleistungsabzeichen überreichen. Gold an Dominik Millinger, Silber an Sidney Wörgötter und Bronze an Bettina Krepper, Eva Seibl und Sarah Kienpointner.

Roswitha Wörgötter

Bild: Obmann Markus Millinger (li.), Kapellmeister Mario Millinger (3.v.r.), Bezirksobmann Michael Werlberger und Bürgermeister Georg Hochfilzer (re.) dankten den Geehrten der Musikkapelle Waidring. Foto: Wörgötter