Projekt „Fahrstuhl“ gestartet

Mit einem neuen Projekt lässt jetzt die Gemeinde Kirchdorf aufhorchen. In allen drei Ortsteilen stehen jeweils drei bunte Stühle, die Treffpunkte für spontane Fahrgemeinschaften sind.



Kirchdorf | In den vergangenen Wochen sorgten in allen drei Ortsteilen Kirchdorf, Erpfendorf und Gasteig bunte Stühle samt Hinweisschildern für Verwunderung, zumal niemand wusste, wer sie aufgestellt hatte.



Jetzt ist die Katze aus dem Sack – der Nachhaltigkeitsausschuss der Gemeinde mit Obmann Peter Hechenberger an der Spitze, hat das Projekt gestartet, wie Bgm. Gerhard Obermüller informiert. Solche sogenannten „Mitfahrbankei“ gäbe es auch schon in anderen Gemeinden, so der Dorfchef. Menschen, die alleine in ihren Autos unterwegs sind, nehmen andere Menschen mit, die in dieselbe Richtung fahren möchten. So könnten etwa spontane Fahrgemeinschaften entstehen, hofft der Bürgermeister. „Es soll zum Nachdenken anregen und zu einer Mobilitätsverbesserung führen“, so Obermüller. mak

Bild: Eine Mitfahrgelegenheit der besonderen Art gibt es seit Kurzem in Kirchdorf. Foto: Klausner