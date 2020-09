Pride of „Kleinkunst Day“

Unter dem Motto: Bahn wird Bühne, Berg wird Stimme bringen die Bergbahnen Fieberbrunn in Kooperation mit der Raiffeisenbank Kitzbühel -St. Johann und dem Tourismusverband PillerseeTal regionale Kleinkunst bergauf.



Fieberbrunn | „Im Zuge unseres Pride-Sommer und der Themen Respekt, Weltoffenheit, Toleranz, Vielfalt & Solidarität... erklären wir uns solidarisch mit der von der Krise schwer getroffenen regionalen Kleinkunst und laden diese ein, mit uns einen PRIDE OF KLEINKUNST-DAY zu gestalten“, so GF Toni Niederwieser.



Kleinkünstler in der Region sind also aufgerufen, sich zu anzumelden und gemeinsame Sache mit ihren Kollegen zu machen. Eine Jury wählt aus allen Bewerbern einen guten Mix von 20 Künstlern aus, die ein bis zwei Stunden am Berg verbringen und für Zuseher und natürlich alle anderen Kollegen die Stimme erheben, die Schalmeien erklingen und ihre diversen Künste sprechen lassen… Der Pride of Kleinkunst-Day findet am Sonntag, den 27. September ab 12 Uhr statt. Beginnend mit der Auffahrt, einem gemeinsamen Gratis-Mittagessen für alle Akteure und dem anschließenden Showact am Berg, bei dem alle Künstler (Musiker, Sänger, Kabarettisten, Jongleure, Komödianten, u.v.a.) ihren Auftritt bekommen. Für alle ausgewählten Künstler gibt es eine Gage von € 300,- pro Kopf. Zudem werden alle Bewerber in eine Kleinkünstlerliste aufgenommen, die in weiterer Folge auch beworben wird und so vielleicht zum nächsten Auftritt führen könnte. Also liebe Kleinkünstler: Jetzt bewerben! (bis einschließlich 18.9.)

Mehr Auskünfte und Teilnahmebedingungen unter: www.fieberbrunn.com/kleinkunst



