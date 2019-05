Premiere für neuen Kapellmeister

Das Frühjahrskonzert der Musikkapelle Reith fand Ende April statt. Es stand unter dem Motto „Musik spricht eine Sprache“. Die Leitung hatte erstmals der neue Kapellmeister Robert Jöchl inne. Moderiert wurde das Konzert von Bgm. Stefan Jöchl.



Reith | Als erstes Stück wählte der Kapellmeister den Marsch „Abschied der Slawin“. Weiter ging es mit „Drei Schlawiner unterwegs“, einem Solo für zwei Flügelhörner (Anna-Maria Hechenblaickner, Leo Hölzl) und ein Tenorhorn (Paul Ritter). Als nächstes folgte die Ouvertüre „Die Landstreicher“. Das letzte Stück vor der Pause war der „Montana-Marsch“.



Der zweite Teil begann mit dem Stück „Procession of the Nobles“, es folgte „Legenda Rumantscha“ von Oliver Waespi. Mit dem „Al Centenario“ spielte die Musikkapelle auch dieses Jahr wieder einen Pasodoble aus der Feder von Ferrer Ferran. Mit „Hands Across The Sea“ endete eine gelungene Premiere des neuen Kapellmeisters.



Auch heuer gab es wieder zahlreiche Ehrungen: Bei den Jungmusikern wurde das Bronzene Leistungsabzeichen fünf Mal vergeben, das Leistungsabzeichen in Silber wurde dreimal verliehen. Bei den „älteren“ Musikanten wurden Alois Hauser und Helmut Opperer für 40-jährige Mitgliedschaft und Herbert Zimmermann für 30-jährige Mitgliedschaft geehrt. Hannes Filzer wurde für 30-jährige Mitgliedschaft geehrt und bekam dazu noch das Verdienstzeichen in Grün, für mehr als 15-jährige Ausschuss- Tätigkeiten. Dieses Verdienstzeichen wurde außerdem Manuel Krabichler verliehen.

Bild: Im Bild links vorne: Lena Hagleitner, Christina Strassser, Thomas Ritter, Leo Hölzl, Jugendreferentin Anna-Maria Hechenblaickner, hinten: Obmann Michael Jöchl, Alexander Pointner, Stephan Pointner, Philipp Aufschnaiter, Maximilian Höck, Kapellmeister Robert Jöchl, Jugendreferentin Stv. Lena Hölzl. Foto: Jugend MK Reith