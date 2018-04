Positive Quartalsbilanz

Mit Quartalsende blickt Kitzbühel Tourismus auf die ersten drei Monate des Jahres zurück, die sehr erfolgreich und arbeitsintensiv verliefen.

Kitzbühel | Über den zweiten Rang beim Golden Gate Award auf der größten touristischen Fachmesse der ITB in Berlin durften sich Kitzbühel Tourismus und die Bergbahn AG Kitzbühel freuen. Die Out-of-Home Kampagne zur Adventzeit am Flughafen München konnte mit den stimmigen Einzelelementen die Jury überzeugen.

Auch der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt war neuerlich ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt, um den Advent stimmig zu begehen. Nicht zuletzt der beleuchtete Kitzbüheler Schneestern erhellte die Adventstimmung.

Ins neue Jahr startete Kitzbühel Tourismus im wahrsten Sinne des Wortes mit einem „Halleluja“, dem RedBull München Hockey Halleluja in der Olympiahalle. Während in der Region die traditionsgemäßen Feuerwerke das neue Jahr eröffneten und Einheimische wie Gäste gleichermaßen staunen ließen. Staunen durften auch die TV Zuseher bei den Fernsehproduktionen Winterfreuden und Heimatleuchten, die die schönsten Winterseiten Kitzbühels zeigten.

Zum sportlichen Winter-Höhepunkt, dem Hahnenkammrennen, durfte Kitzbühel Tourismus 13 Interski Abordnungen aus ganz Europa begrüßen. Bei den Backstage Days konnten sich die nationalen Vertreter des Schneesportlehrwesens von Kitzbühel als Bewerberdestination für 2023 überzeugen. Von 5. bis 7. März war dann die Interski International ­­Delegation zur finalen Inspektion zu Gast und zeigte sich von Kitzbühels Gastgeberqualitäten für den Interski Kongress überzeugt.

Sommer wird schon kräftig beworben

Der Kommunikationsstart zum Sommer in Kitzbühel ist bereits erfolgt. So konnten gemeinsam mit der Österreich Werbung in Großbritannien, der Schweiz und BeNeLux die Pressevertreter bei den Auftaktveranstaltungen über die Vorzüge und das diesjährige Wanderprogramm unterrichtet werden. Mit mehr als 1.000 km Wegenetz präsentiert sich Kitzbühel auch heuer als wahres Wanderparadies. Freuen Sie sich auf das Programm zum Start in die Wandersaison vom 31. Mai bis 3. Juni.

Die bereits letztes Jahr erfolgreich gestartete Zusammenarbeit mit der ÖBB wird auch in diesen Sommer hinein weiter fortgesetzt. Es wird ein gemeinsamer Auftritt zum Start in die Wandersaison mit CityLights in Wien und Linz sowie eine Bewegtbild-Bewerbung in ausgewählten U-Bahn-Stationen der Bundeshauptstadt umgesetzt.

100 Reiseveranstaltung in der Gamsstadt

Unter dem Motto „Snow&MICE“ erkundeten vom 18. bis 21. März rund 100 internationale Reiseveranstalter und Destinationsvertreter bei der M&I Experience, dem internationalen Netzwerktreffen der Reisebranche, die Gamsstadt. Richard Barnes, CEO WorldWideEvents, zeigte sich mehr als beeindruckt: „Sowohl wir als Veranstalter als auch alle unsere Teilnehmer waren von Kitzbühel mehr als begeistert. Kitzbühel präsentierte sich auf höchstem internationalen Level als absolut professionell agierende MICE-Region!“

Ausschnitt Winterfreuden mit KT-Wanderführer Engelbert Prohaska. Foto: P&F