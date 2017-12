Positive Aufwärtsentwicklung

Ein erfreuliches Ergebnis konnte der Vorstand der Kinderfreunde Kitzbühel bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung präsentieren.



Kitzbühel | „Es ist uns in den letzten vier Jahren gelungen, den Verein stetig weiterzuentwickeln und das Angebot der Kinderfreunde Kitzbühel zu verbessern“, so Dominik Bertsch, Vorsitzender der Kinderfreunde Kitzbühel und ergänzt, „ganz besonders freut es uns, dass wir die Zahl der Mitgliederfamilien auf über 50 ausbauen konnten und so inzwischen über 170 Mitglieder in unserem Verein zählen dürfen.“



Über 50 Mitgliederfamilien



Neben einem Überblick über die Veranstaltungen der letzten vier Jahre konnte der Vorstand auch die Umsetzung eines einheitlichen Erscheinungsbildes bei den Aussendungen und dem Webauftritt sowie eine positive finanzielle Entwicklung präsentieren. „Selbstverständlich ist auch in den letzten Jahren nicht alles nur positiv verlaufen, so blieb unsere alljährliche KidzBuggyChallenge am 26. Oktober leider hinter den Erwartungen, wir werden aber auch an diesem Konzept als zusätzliches Kinderfest für Kinder im Alter von ein bis vier Jahren weiterarbeiten“, meinte dazu Dominik Bertsch selbstkritisch.



Wenig überraschend wurde bei der Neuwahl der gesamte Vorstand bestätigt. Dominik Bertsch wird auch weiterhin als Vorsitzender den Verein leiten, unterstützt von Thomas Wimmer als Stellvertreter, Barbara Döttlinger als Kassierin und Tina Bertsch als Schriftführerin. „Wir haben uns in den nächsten Jahren vorgenommen, die Vorteile einer Mitgliedschaft noch stärker auszuprägen, damit sich in Zukunft der 28-Euro-Familienbeitrag noch mehr auszahlt“, so Barbara Döttlinger in ihrem Bericht als Kassierin.



Weitere Informationen über die Kinderfreunde Kitzbühel findet man unter www.kinderfreunde-kitzbuehel.at.

Bild: Der wiedergewählte Vorstand der Kinderfreunde Kitzbühel von links: Obmann Dominik Bertsch, Stellvertreter Thomas Wimmer, Kassierin Barbara Döttlinger, Schriftführerin Tina Bertsch. Foto: Kinderfreunde