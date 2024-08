Polizisten kürten Biathlon-Meister

In Hochfilzen wurden Ende Juli die Landes- und Bezirkspolizeimeisterschaften im Sommerbiathlon ausgetragen.

Kitzbühel | Bei idealen äußeren Witterungsbedingungen konnten die Meisterschaften des PSV Tirol und des PSV Bezirk Kitzbühel fair und unter professioneller Anleitung des Teams vom Biathlonveranstalter HSV Hochfilzen abgehalten werden. Die Starter aus Tirol und Salzburg radelten und schossen am Gelände des TÜPL Hochfilzen um den Tagessieg.

Wie bereits in den vergangenen Jahren bestand der diesjährige Sommerbiathlonbewerb wieder aus drei zu absolvierenden Mountainbike-Runden in kupiertem Gelände – teils Waldstück und/oder Bachbett – am TÜPL Hochfilzen sowie zweimaliger Schießeinlage von je fünf Schüssen auf der WM-Biathlonanlage Hochfilzen.

Dank der bester Streckenbedingungen konnte für alle Teilnehmer eine sichere, aber doch anspruchsvolle Mountainbike-Radstrecke kreiert werden. Die Kollegen des Ruhestandes und teils Aktivstandes unterstützten mit ihrem Einsatz tatkräftigst die Funktionäre des PSV Bezirk Kitzbühel und sorgten für eine gelungene Abwicklung der Veranstaltung.

Verena Ritzer von der PI Kitzbühel kürte sich mit einer Gesamtzeit von 28:37,1 Minuten zur Tiroler Landesmeisterin. Bei den Herren setzte sich Christian Kitzbichler von der PI Kitzbühel mit einer Gesamtzeit von 24:15,8 Minuten durch.

Im Zuge der Landesmeisterschaften wurden auch die Bezirksmeisterschaften des PSV Bezirk Kitzbühel abgehalten. Verena Ritzer und Christian Kitzbichler kürten sich somit auch zu den Bezirkssiegern. KA

Bild: Martin Tirler (Sportlicher Leiter PSV Tirol), Raphael Bader (Bez.-Sportwart), Christian Kitzbichler, Verena Ritzer, Michael Ortner (Obmann PSV Bez. Kitzbühel) und der „Hausherr“ vom TÜPL Hochfilzen, Oberst Thomas Abfalter. Foto: PSV