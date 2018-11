Polizei warnt: Anrufe durch angebliche Microsoft-Mitarbeiter

In den letzten Tagen gingen bei der Polizei wieder vermehrt Mitteilungen über Anrufe durch angebliche Microsoft-Mitarbeiter ein, die vorgeben ein technisches Problem – wie z.B. Virenbefall – beim Angerufenen beheben zu wollen.

Dabei versuchen die Täter – die oft englisch sprechen – die Angerufenen zum Installieren eines Fernwartetools zu überreden, um sich so Zugriff auf den Rechner des Opfers zu verschaffen. Zusätzlich zu den Fake-Anrufen nutzen die Kriminellen vermehrt auch gefälschte E-Mails und infizierte Webseiten.



VORSICHT: Sollten die Betrüger auf ihren Rechner zugreifen, können sie Schadprogramme installieren und/oder persönliche Daten wie Passwörter, Zugangsdaten, Kreditkartendaten ausspähen.



In weiterer Folge wird dann meistens noch die Bezahlung einer Gebühr verlangt.

Die Polizei rät:

· Ignorieren Sie derartige Anrufe, beenden Sie Gespräche sofort.

· Sollten Sie bereits mit einem falschen Microsoft-Mitarbeiter gesprochen

haben, trennen Sie Ihren PC vom Internet, ändern Sie Ihre Passwörter;

· Gegebenenfalls erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Landespolizeidirektion Tirol

Landeskriminalamt

AB04 Kriminalprävention

6020 Innsbruck, Innrain 34

Tel: +43 (0) 59133 70 3750

Mobil: +43 (0)664 8317884

hans-peter.seewald@polizei.gv.at