Podiumsplätze für Kindlhofer

Die Rennsaison läuft gut für Tina Kindlhofer. Die Anzeiger-Radlerin im Dress von BikeZeit wurde im Igler Eiskanal Zweite und bei der Dolomitenrundfahrt Dritte. Zum Drüberstreuen gab es bei der Windauer Radlchallenge ebenso Rang drei.



Kirchberg | Es läuft gut für die Kirchbergerin Tina Kindlhofer im Dress von BikeZeit. Drei Starts und drei Mal am Siegerpodest – so lautet die erfolgreiche Bilanz der Radsportlerin.



Am 8. Juni startete Tina Kindlhofer gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Nadja Prieling beim Bergsprint im Eiskanal in Igls. „Was für ein cooles Rennen! Es galt, 1,27 km die Bobbahn hinaufzufahren und dabei rund 100 Höhenmeter zu überwinden“, schwärmt Tina. Mit einer Zeit von 4:11 Minuten konnte sie sich hinter ihrer Teamkollegin den zweiten Rang sichern.



Spontane Teilnahme an der Dolomitenrundfahrt



Am 10. Juni entschied sich Tina Kindlhofer spontan, bei der Lienzer Dolomitenrundfahrt mitzufahren. „112 Kilometer und 1.870 Höhenmeter standen auf dem Tagesprogramm, die ich eigentlich nur als Vorbereitung für das anstehende KitzAlpBike-Wochenende absolvieren wollte. Weil ich bis dahin keinerlei Erfahrung mit Straßenrennen hatte, war meine persönliche Erwartungshaltung bei dieser Rundfahrt auch dementsprechend niedrig angesetzt und es stand – zunächst – auch der reine Trainingsgedanke im Vordergrund“, blickt Tina auf das Rennen in den Dolomiten zurück.



Von Beginn an ging es schon richtig zur Sache: Mit rasantem Tempo rollte das zunächst noch weitgehend geschlossene Feld von Lienz nach Obertrauburg, weiter über den Gailbergsattel. Von Kötschach-Mauthen führte die Strecke dann weiter ins Lesachtal. „Dort bekam ich die Info, dass ich an dritter Stelle liegen würde. ‚Was - ich unter den ersten drei Damen!? So ein Blödsinn!‘, dachte ich mir nur und fuhr in meinem eigenen Rhythmus weiter“, erzählt Tina. Nach 3,5 Stunden erreichte sie als Dritte das Ziel in Lienz.



Zum KitzAlpBike Auftakt Rang drei



Vergangenen Samstag startete Tina Kindlhofer noch beim KitzAlpBike-Opener, der Win­dautaler Radlrallye. Bei diesem Sprintrennen konnte sie sich einen weiteren dritten Platz erkämpfen.

Nun liegt der Fokus ganz auf dem KitzAlpBike-Marathon am Wochenende. „Ich freu mich schon riesig auf das Rennen und bin gespannt, was am Ende für mich rausschaut. Drückt mir bitte ganz fest die Daumen“, blickt Tina auf ihr Heimrennen. poe

Bild: Radportler auf ungewohntem Terrain: Tina Kindlhofer belegte beim Rennen im Igler Eiskanal Rang zwei. Foto: Walter Andre