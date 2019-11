Plädoyer für mehr Lebendigkeit

In „Erfülltes Leben – wenn die Schale überfließt“ ermutigt Bruder David Steindl-Rast gemeinsam mit 28 Menschen achtsamer und dankbarer zu leben. „Ein filmisches Plädoyer für mehr Lebendigkeit im Hier und Jetzt“, so die Filmkritiker.



Kitzbühel | Das 25-jährige Pfarrjubiläum von Stadtpfarrer Michael Struzynski bescherte den Kitzbühelern in diesem Jahr schon einige „Veranstaltungs-Geschenke“, wie das fulminante Konzert mit Stargeigerin Anne-Sophie Mutter im Sommer. Am 24. November lädt der Stadtpfarrer um 17 Uhr als nächstes zur Filmvorführung „Erfülltes Leben - wenn die Schale überfließt“ (2016) in den Saal der Landesmusikschule ein. „Der Dokumentarfilm mit Bruder David Steindl-Rast zeigt Menschen, die Schicksalsschläge erlitten haben aber trotzdem ein Leben in Dankbarkeit führen“, veranschaulicht Struzynski.

Auch der Stadtpfarrer kommt im Film vor

Mit Bruder David Steindl-Rast, einem Benediktiner und interreligiösen Lehrer, verbindet den Kitzbüheler Stadtpfarrer eine Freundschaft. So hat Struzynski eine kleine Rolle im Film. In der Dokumentation kommen aber auch Menschen ohne religiöse Hintergründe zu Wort.

Hauptakteure stehen für Gespräche bereit

In dem von Hans Fuchs und Brigitte Kwizda-Gredler gestalteten Film laden Menschen unterschiedlichen Alters in ihre Lebensräume ein und teilen die Gedanken ihres Herzens.

Dem Kitzbüheler Stadtpfarrer ist es gelungen, die beiden Filmemacher sowie Bruder David Steindl-Rast für die Filmvorführung zu gewinnen. „Sie werden zum Gespräch einladen, über den Film erzählen sowie Fragen beantworten“, erklärt Struzynski.

Film lief erfolgreich in diversen Kinos

Die Stadtgemeinde Kitzbühel unterstützt die Pfarre mit der Bereitstellung des Saals der Landesmusikschule. Karten gibt es um 10 Euro im Vorverkauf im Pfarrhof oder vor Ort. „Der gesamte Erlös kommt dem Netzwerk der Dankbarkeit zu Gute“, erklärt Struzynski.

Bei den bisherigen Vorführungen war der Film sehr erfolgreich. „In Innsbruck mussten sie sogar anstelle von einer, fünf Vorstellungen spielen“, erzählt Struzynski. Johanna Monitzer

Bruder David Steindl-Rast (re.) und Stadtpfarrer Michael Struzynski verbindet eine Freundschaft. Am 24. November lädt der Film „Erfülltes Leben – wenn die Schale überfließt“ zum Nachdenken ein. Foto: Struzynski