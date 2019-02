Pferdesport vor grandioser Kulisse

Mit dem Renntag in Kirchdorf endete am Sonntag die Winterrennserie der Traber im Bezirk Kitzbühel. Einmal mehr wurde Trabrennsport vom Feinsten geboten.



Kirchdorf | Tolle Bahnverhältnisse, ehrgeizige Fahrer und ein begeistertes Publikum – Zutaten, die den Renntag am Gas­teiger Kramerhof einmal mehr zum Erfolg verhalfen. Präsident Raimund Burger und sein Team hatten eine tolle Veranstaltung organisiert. Bei Kaiserwetter vor prachtvoller Kulisse verlief der letzte Renntag der Wintersaison im Bezirk Kitzbühel mehr als erfolgreich.



Insgesamt wurden neun Rennen, davon fünf Trabennen, gefahren, die wie immer an Spannung fast nicht zu überbieten waren. Einer der Höhepunkte war das Pony-Galoppfahren, dessen Sieg an Marina Zwickl mit ihrem „Snoopy“ ging.



Das begehrte „Goldene Hufeisen“ holte sich die erfolgreiche Amazone Cornelia Mayr mit „Richeliell“, die „Koasa-Gams“ ging mit Tanja Leitinger und ihrem „Yellow Mystere“ ebenfalls an eine Fahrerin.



Die Ergebnisse.

1. Preis Fa. Huber Bau, Fa. Springsinsfeld: 1. Mario Zanderigo, Schiwago Mo; 2. Christian Höbart, Armena; 3. Cornelia Mayr, Kronos Venus.

2. Preis „Koasa-Gams“, Preis der Familien Lackner sowie Fa. Niederstraser: 1. Tanja Leitinger, Yellow Mystere; 2. Christian Höbart, Power Strizi; 3. Mario Zanderigo, Darnley Mo.

3. Preis Sparkasse St. Johann, Minitraben: 1. Stefanie Mayr, Jimmy; 2. Leon Schwarzbraun, Blacky; 3. Jona Steiner, Bella.

4. Preis: Baufirma Müller, Brauerei Huber: 1. Mario Zanderigo, Leo Venus; 2. Christian Höbart, Lexus Venus; 3. Cornelia Mayr, Power Lilly.

5. Preis „Goldenes Hufeisen“, Gemeinde Kirchdorf: 1. Cornelia Mayr, Richeliell; 2. Marion Dinzinger, Amor Viking; 3. Rupert Schwaiger, Zillion EMC.

6. Preis Hörhager Isolierungen Pony-Galoppfahren: 1. Marina Zwickl, Snoopy; 2. Seppi Strasser, Julian; 3. Kerstin Leicher, Bajan.

7. Holzzentrum Furthersäge, Norikerfahren: 1. Sebastian Grandauer, Fabiola; 2. Peter Schwab, Resi; 3. Blasius Steiner, Vinesse.

8. Preis Ferienregion: 1. Marion Dinzinger, Il Divo; 2. Mario Zanderigo, Fiorino Ogden; 3. Martin Schwaiger, Aristocat SR.

9. Preis Gebrüder Oberleitner, Toni Hager, Trabreiten: 1. Bernadette Priller, Cobian Venus; 2. Tanja Leitinger, La Rambla; 3. Marlene Hinterholzer, Verdict de Crennes.

Margret Klausner