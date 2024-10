Pferdesport auf höchstem Niveau

Trabrennsport vom Feinsten war am Wochenende in Kirchberg geboten. Nicht nur Trabrennen gab es zu sehen, auch die Reiter lieferten sich einen spannenden Wettkampf.



Kirchberg | Perfekte Bahnverhältnisse, ehrgeizige Fahrer und ein begeistertes Publikum – auch heuer bot der Trabrennverein Kirchberg beim traditionellen Herbstrenntag Pferdesport vom Feinsten. Vereinsobmann Andreas Hauser und sein Team hatten ein tolles Programm vorbereitet. Bei den Trabrennen schenkten die Fahrer einander nichts und die Pferdefans fieberten mit ihren Idolen mit.



Ein Höhepunkt war heuer das Doppelsitzerfahren. Die bekannten Fahrer hatten einen Mitfahrer – entscheiden konnte das Rennen Bleu Roi mit Profifahrer Gerhard Mayr, der Ilse Walch als Beifahrerin am Sulky hatte. „Wir sind sehr zufrieden, es war ein perfekter Renntag“, freute sich Andreas Hauser nach einem unfallfreien Renntag.



Alle Ergebnisse des Renntages

1. Preis Trabrennen Hotel Bechlwirt:

1. Cornelia Mayr, Power Trix; 2. Gerhard Mayr, Power Repeat; 3. Mario Zanderigo, Ines Mo.

2. Minitrabrennen Preis Rösslwirt (Marion Schiessl):

1. Leonie Taferner, Sandy; 2. Adrian Taferner, Bounty; 3. Theresa Dinzinger, Waro von Frankenberg.

3. Preis Trabrennen Nutzfahrzeuge Leas AG, Wörgl:

1. Gerhard Mayr, Kelly Vrynesse; 2. Cornelia Mayr, Be Happy Now; 3. Paul Hellmeier, Best Fake Smile.

4. Galoppreiten Preis TVB Brixental:

1. Thomas Anker, Erico, 2. Magdalena Dinauer, Ronda; 3. Josef Seidl, Batida.

5. Doppelsitzerfahren Preis Holzbau Hacksteiner:

1. Gerhard Mayr, Bleu Roi; 2. Marion Dinzinger, Forrest du Rochel; 3. Mario Zanderigo, Indian Mo.

6. Preis Trabrennen Kasplatzl:

1. Gerhard Mayr, Power Shaman; 2. Martin Schwaiger, Honor Bright; 3. Mario Zanderigo, Jarno du Bocage.

7. Pony bzw. Haflingerreiten Preis Obwaller GmbH:

1. Theresa Dinzinger, Waro von Frankenberg; 2. Florian Knoblach, Jowisz; 3. Viktoria Kreitmair, Shakira.

8. Trabrennen Preis Gemeinde Kirchberg:

1. Martin Geineder, Red Light DC; 2. Cornelia Mayr, Kwi‘s Rascal; 3. Gerhard Mayr, Iron Beuchenwijk. mak

Bild: Auf der Franglbahn in Kirchberg gab sich vergangenes Wochenende die Traberelite ein Stelldichein und sorgte für spannende Rennen. Foto: Traberfan/Weiss