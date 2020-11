Peter Seiwald ist neuer WK-Obmann

In einer ersten Stellungnahme gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger zeigte sich Seiwald erfreut, "diese sehr ehrenvolle Aufgabe zu übernehmen". Er dankte seinem Vorgänger und will dessen Akzente – unter anderem das Innovationsnetzwerk für den Bezirk Kitzbühel – weiter unterstreichen. Gleichzeitig liegt Peter Seiwald das Thema Aus- und Weiterbildung sehr am Herzen. Unter anderem soll das WIFI gestärkt werden.

