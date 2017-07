Parkplatz weicht Wohnanlage

Hopfgarten | Der Parkplatz hinter der Lärmschutzwand im Ortszentrum von Hopfgarten soll einer Wohnanlage weichen. Die Gemeinderäte fassten die dafür notwendigen ersten Beschlüsse in ihrer jüngsten Sitzung. „Das heißt aber nicht, dass wir in Zukunft weniger Parkplätze zur Verfügung haben werden, sondern mehr“, erklärt Bürgermeister Paul Sieberer. So sollen öffentliche bzw. vermietbare Stellplätze in der Tiefgarage der Anlage entstehen und nach der Bauphase auch wieder oberirdische Parkflächen für Kurzparker zur Verfügung stehen.„Geplant sind 30 bis 35 Mietwohnungen“, erklärt Sieberer.

Bebauungsstudie läuft bereits

Als Bauherr für die Wohnanlage fungiert die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft WE. „Wir haben eine Bebauungsstudie sowie die notwendigen Gutachten bereits in Auftrag gegeben“, informiert Cedric Klose von der WE. Für einen genauen Baustart sei es aber noch zu früh. Auch auf einen möglichen Zeithorizont für die Bebauung will sich die WE noch nicht festlegen. „Wir sind erst in der Planungsphase. Angaben dazu wären unseriös“, so Klose.

Lärmpegel stellt Herausforderung dar

Eine Herausforderung für die Bebauung stellt der Lärmpegel dar, denn das Grundstück liegt neben der vielfrequentierten Bundesstraße. Laut Messungen vom 24. bis 29. Juni werden die zumutbaren Grenzen überschritten. „Beim Tag liegen wir bei einer Abweichung von sechs Dezibel, in den Nachtstunden sprechen wir von bis zu neun Dezibel“, zitiert Bürgermeister Paul Sieber aus dem lärmtechnischen Gutachten. Für die Bauplanungen heißt das, dass die Schlafräume nach Süden ausgerichtet werden müssen.

Bürgermeister Paul Sieberer hofft auf einen baldigen Projektstart: „Der Bedarf an Wohnungen in Hopfgarten ist ungebrochen, je früher gebaut werden kann, desto besser“, betont der Bürgermeister. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für das Vorhaben aus.

Johanna Monitzer