Park+Ride wird verbessert

Bahnkunden in Tirol erwarten sich auf Bahnhöfen und in Zügen eine besondere Qualität. In den kommenden Monaten wird auch die Park+Ride Anlage am Bahnhof Westendorf deutlich aufgewertet.



Westendorf | Der Bahnhof Westendorf wird von Pendlern und Touristen fleißig genutzt. Allerdings haben Bahnkunden wiederkehrend Wünsche zur Verbesserung der Park+Ride Anlage vorgebracht. Gemeinsam mit der Gemeinde Westendorf ist es nun gelungen, auf der bestehenden Fläche ein Projekt mit attraktiven Parkplätzen für Pkw, Fahrräder und einspurige Fahrzeuge zu entwickeln. Alle Verträge sind unterschrieben, Baubeginn war Anfang dieser Woche. Die Fertigstellung der Anlage wird noch im Herbst erwartet.

Mehr Qualität auf der bestehenden Fläche

Die Park+Ride Anlage in Westendorf beschränkt sich weiterhin auf die bereits heute genutzte Fläche. Allerdings wird der bisherige Schotterplatz asphaltiert, Bodenmarkierungen sorgen für ein geordnetes Abstellen von insgesamt 69 Fahrzeugen. Fahrradfahrer finden in Zukunft 40 überdachte Abstellplätze, die Lenker von Mopeds und Motorrädern können 20 überdachte Abstellflächen nutzen. Auch für E-Autos wird die Anlage in den kommenden Wochen vorbereitet. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität sind jetzt eigens gekennzeichnete Parkflächen ausgewiesen. Regenwasser wird über natürliche Versickerungsflächen abgeführt.

Die Kosten für die nun anlaufenden Baumaßnahmen am Bahnhof Westendorf übernehmen ÖBB, das Land Tirol und die Gemeinde Westendorf. Insgesamt kosten die Verbesserungen rund 500.000 Euro.

Investition in die Qualität

„Wir wollen unser Mobilitätsangebot für unsere Bahnkundinnen und -kunden laufend weiter verbessern und ausweiten. Dazu investieren wir in die Qualität unserer Bahnhofsanlagen und Serviceeinrichtungen wie hier in die Park+Ride und in die Bike+Ride Anlage im Bahnhof Westendorf, denn unsere Kunden brauchen ganz besonders für ihre tägliche Mobilität eine gut funktionierende Schnittstelle beim Wechsel vom Fahrrad oder Auto auf die Bahn“, erklärt Franz Bauer, Vorstandsdirektor ÖBB-Infrastruktur AG.



Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe: „Das Angebot für Bahnkundinnen und Bahnkunden in Tirol bewegt sich auf einem sehr hohen Niveau. Günstige Tarifstrukturen, moderne Züge und gut abgestimmte Fahrpläne sind gute Argumente für die Bahn. Durch gezielte und wirkungsvolle Maßnahmen wie die Verbesserung der Park+Ride Anlage in Westendorf möchten wir noch mehr Menschen von den Vorteilen nachhaltiger Mobilitätsangebote überzeugen und damit einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz leisten.“

„Wir sind zufrieden, dass ein weiterer Schritt zur Aufwertung des Bahnhofs Westendorf gesetzt wird. Unsere Pendler und Gäste finden nun bedarfsgerechte Stellplätze und können so das Bahnangebot in der Gemeinde optimal nutzen“, sagt Westendorfs Bürgermeisterin Annamarie Plieseis.

Foto: Am Bahnhof Westendorf entsteht eine Park+Ride-Anlage mit attraktiven Parkplätzen für PKW, Fahrräder und einspurige Fahrzeuge. Foto: Pöll